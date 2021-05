Kurt Cobain vous manque? Ses cheveux (gras) sont en vente!

International

Après son cardigan vendu à près de 300 000 francs et sa guitare cédée à plus de 5 millions de francs, ce sont désormais les mèches de cheveux du leader des Nirvana qui sont sur le point de faire un heureux. Ce Graal vieux de 32 ans est mis aux enchères ce jeudi.

Il avait la coupe négligée la plus fantasmée de tous les temps, et il se pourrait que, près de trente ans plus tard, l'un de ses fans bénéficie de son aura. Jeudi, un site d'enchère américain a en effet mis en vente la tignasse de Kurt Cobain sur sa plateforme. Plus particulièrement, six petites mèches bien fragiles de ses cheveux décolorés.

Un précieux inédit

Ces mèches du leader des Nirvana datent du 29 octobre 1989. Soit, durant la tournée «Bleach» du groupe. D'après le site, elles auraient été coupées et conservées par une dénommée Tessa Osbourne, «une des premières confidentes» du musicien star. On la voit, tout sourire, en plein coupage, sur des photos de l'époque également incluses dans le lot mis aux enchères. Le tout étant, pour le moment, cédé à partir de 2 270 francs (2 500 dollars).

Pour être authentifiées, les cheveux du défunt seraient passés aux mains de John Reznikoff. Vous ne le connaissez pas? Il s'agit pourtant «du plus grand collectionneur de cheveux et expert au monde des archives universitaires» (oui, ça existe). Celui-ci a notamment été nommé dans le Guinness World Records de 2014 en tant que détenteur de la plus grande collection de cheveux historiques au monde. «Nos recherches indiquent qu'il s'agit des seuls cheveux de Cobain disponibles sur le marché», assure le site internet.

Pour participer aux enchères, c'est par ici.

