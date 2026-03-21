BTS fait un retour triomphal à Séoul

Après près de quatre ans de pause, le groupe sud-coréen BTS a retrouvé la scène samedi à Séoul devant une foule immense et des millions de fans en ligne.

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Le groupe de K-pop BTS se produit sur scène lors du concert «BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG» sur la place Gwanghwamun, dans le centre de Séoul, en Corée du Sud, le 21 mars 2026. Keystone

Le groupe sud-coréen phénomène BTS était réuni au complet sur scène samedi soir pour son premier concert en près de quatre ans. Il a électrisé une foule immense rassemblée au centre de Séoul pour un spectacle de K-pop retransmis en direct à des millions de fans à travers le monde.

Largement salué comme le plus grand boys band du monde, BTS a marqué une pause en 2022 afin que ses sept membres puissent effectuer leur service militaire obligatoire en Corée du Sud.

Leur retour est un événement au-delà des frontières de la Corée du Sud. Des millions de personnes dans quelque 190 pays pouvaient suivre le concert, diffusé en direct sur Netflix. Il précède une tournée mondiale de 82 dates, dont deux en France.

Une photo fournie par BIGHIT MUSIC/Netflix montre le groupe de K-pop BTS en train de se produire lors du concert. Keystone

Le spectacle était déjà grandiose par son décor: la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung, symbole de la résilience coréenne face à l'effondrement des dynasties et à la domination coloniale, mais aussi théâtre traditionnel de manifestations politiques en tout genre.

Un long voyage

«Cela a été un long voyage, mais nous voilà enfin !»

A lancé sur scène le leader de BTS, RM, sous les acclamations de la foule, alors que le groupe interprétait des titres de son nouvel album ainsi que d'anciens tubes comme «Dynamite» et «Mikrokosmos».

«Nous sommes enfin là et nous vous revoyons (...) Le fait que nous soyons à nouveau tous les sept sur scène me rend tellement heureux», s'est ému Jimin, un autre membre du groupe.

«BTS 2.0 ne fait que commencer», a de son côté lancé J-Hope.

Record

D'énormes foules de fans – 260'000 personnes étaient attendues – avaient déferlé sur Séoul dès le matin, vêtus de costumes colorés, prenant des selfies et serrant dans leurs mains les bâtons lumineux de l'«ARMY», le nom de la communauté de fans de BTS.

Seule ombre au tableau : une blessure à la cheville pour le chanteur et leader du groupe, RM. L'agence de BTS a annoncé vendredi que sa participation sur scène serait limitée.

Le concert sur la place Gwanghwamun, dans le centre de Séoul, en Corée du Sud, le 21 mars 2026. Keystone

La porte de Gwanghwamun était illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel, tandis qu'une immense installation scénique comportant trois éléments circulaires – symbolisant le nouvel album de BTS – brillait sous d'imposantes structures d'éclairage.

Lee Yeon-seo, 36 ans, une Sud-Coréenne venue de la ville méridionale de Jeonju, faisait partie de ceux qui sont arrivés tôt.

«Ma place est vers l'avant, près de la scène principale, donc je suis encore plus excitée à l'idée de pouvoir les voir de près.»

«Je viens d'Australie, donc je suis venue en Corée pour la culture et pour le concert de BTS, juste pour voir.» Gloria Moloney

Le groupe a amorcé son retour vendredi avec son premier album depuis 2020: «ARIRANG». Dès le premier jour, il s'est vendu à près de quatre millions d'exemplaires, a annoncé samedi Big Hit Music, le label de BTS. Cinq millions de fans l'ont pré-enregistré sur le service de streaming musical Spotify, un record pour un groupe de K-pop.

«ARIRANG»

Il tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée. Le groupe affirme ainsi son identité.

Réunissant des collaborations avec de nombreux artistes et producteurs occidentaux, les 14 titres de l'album mêlent rap, rythmes puissants et expérimentation.

Fans fidèles

«Par rapport à leurs travaux précédents, il y a une plus grande variété de genres, ce qui lui donne une dimension plus mature et plus ample», a expliqué, impressionnée, Lee Ji-young, une professeure d'université, à l'AFP.

La sécurité était maximale pour le concert de samedi, avec quelque 15'000 policiers et agents de sécurité mobilisés, des barrières le long des routes et plusieurs sites fermés.

Les membres du groupe de K-pop BTS saluent le public. Keystone

Formé en 2010, BTS a été l'un des premiers groupes de K-Pop à exploser à l'international, se classant en tête du Billboard 200 américain avec des titres comme «Dynamite» et «Butter».

Au sommet de sa gloire avant sa pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

Messages

Près de quatre ans plus tard, les fans du monde entier sont toujours au rendez-vous. Si les fans s'enthousiasment pour la musique, ils sont aussi attachés aux messages portés par leurs stars favorites.

Leur message «s'est toujours concentré sur l'introspection, la résilience et le courage d'aller de l'avant, même lorsque la vie semble incertaine», décrit Carmen Low, fan malaisienne de 32 ans.

«Ces thèmes semblent tout aussi pertinents, sinon plus, en 2026»

(dal/ats/afp)