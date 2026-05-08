Voici ce que révèle le défilé de Poutine

Le défilé du 9-Mai à Moscou sera lourd de signification cette année. Image: www.imago-images.de

Analyse

Comment Poutine tente d'éviter l'humiliation

Le grand défilé de la Victoire contre l'Allemagne nazie à Moscou se déroule cette année dans un tout autre contexte. La guerre est désormais arrivée en Russie et une nouvelle escalade est à craindre. Analyse.

Marcel Hirsiger / ch media

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Pas de matériel militaire lourd, à peine quelques invités internationaux de haut rang, le défilé du jour de la Victoire prévu samedi à Moscou montre la situation sans issue dans laquelle se trouve actuellement Vladimir Poutine. En déduire qu’il recherche la paix avec l’Ukraine serait toutefois une erreur. Bien au contraire, une nouvelle escalade est à craindre.

Au cours de ses 26 années au pouvoir, le président russe a transformé les célébrations de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie en un spectacle d’identité nationale et de puissance militaire. Les défilés toujours plus grandioses, les nombreux invités d’État, la couverture médiatique de plusieurs semaines, en Russie, le défilé du 9-Mai est depuis longtemps devenu la principale fête du pays.

Sur le plan idéologique, les dirigeants ont conféré à la victoire sur l'Allemagne nazie une signification symbolique et l'ont placée au cœur de l'identité russe. La guerre contre l’Ukraine est ainsi depuis longtemps interprétée comme une réédition de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle la Russie se défendrait contre un Occident prétendument fasciste qui menacerait ses valeurs et sa civilisation millénaire.

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Le jour de la Victoire n’est plus seulement un souvenir de 1945, mais déjà une projection vers l’avenir.

Le contexte a bien changé

Les succès militaires de l’Ukraine de ces dernières semaines placent toutefois le défilé du jour de la Victoire de cette année dans un contexte totalement différent. La guerre a désormais atteint le cœur de la société russe, avec de nombreuses attaques de drones et de missiles.

Kiev n’a pas seulement ciblé des infrastructures pétrolières et gazières dans l’arrière-pays, mais a aussi visé des objectifs à Moscou. Récemment, l’Ukraine est même parvenue à endommager un grand immeuble situé à portée de vue du Kremlin.

Le cessez-le-feu annoncé par la Russie pour vendredi et samedi illustre le désarroi du Kremlin. Les années précédentes, des nuages d’orage approchant de Moscou étaient même bombardés dans les environs de la capitale afin d’éviter la pluie sur la ville ; aujourd’hui, le pouvoir semble avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Comme à son habitude, la Russie répond à la menace ukrainienne par des insultes, des moqueries et la promesse de frappes de représailles encore plus dures contre le centre de Kiev.

Poutine ne peut toutefois plus fermer les yeux sur la réalité. La guerre est arrivée en Russie, et la population ne peut plus l'ignorer. Dans ces conditions, organiser un grand défilé avec du matériel lourd reviendrait à offrir à l’Ukraine des cibles sur un plateau d’argent. Et une parade annulée à la dernière minute constituerait, pour le dirigeant, une humiliation difficilement surpassable.

La Russie fait cavalier seul

Il apparaît aussi clairement que le pouvoir russe est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Alors que le président chinois Xi Jinping était encore présent l’année dernière au défilé, Vladimir Poutine doit cette fois se contenter de son éternel allié, Alexandre Loukachenko. Le premier ministre slovaque Robert Fico pourrait aussi faire le déplacement mais cela reste incertain: plusieurs pays de l’Union européenne refusent en effet de lui accorder des autorisations de survol.

La liste des invités, qui n'a toujours pas été confirmée, montre en tout cas qu'en ce moment, les chefs d’État craignent, que ce soit pour des raisons de sécurité ou parce que Poutine est désormais devenu un paria, de s'afficher à ses côtés. Les événements des dernières semaines montrent que l’Ukraine parvient de plus en plus à faire basculer le rapport de force en sa faveur.

Il serait toutefois trompeur de croire que Vladimir Poutine serait désormais intéressé par de véritables négociations de paix. Pour le maître du Kremlin, il ne reste au contraire plus que l’escalade du conflit. Ces dernières années, il s’est trop engagé. Il a promis beaucoup trop à sa population, et les enjeux ont été trop élevés sur les plans militaire, économique et humain.

Tous les problèmes et les pertes engendrés par la guerre contre l’Ukraine ne peuvent désormais plus être compensés que par une victoire. L’hystérie ne s’est pas seulement accentuée dans le ton, les menaces contre les pays de l’OTAN se sont également durcies, les attaques contre les infrastructures civiles ukrainiennes se sont intensifiées.

Poutine n’a désormais plus que la fuite en avant comme option. Un avertissement qui ne concerne pas uniquement l’Ukraine.

Marcel Hirsiger est expert de l’Europe de l’Est et chargé de cours à l'Université des sciences appliquées et des arts du Nord-Ouest de la Suisse. Il apporte pour Ch Media de précieux éclairages sur la guerre en Ukraine. Image: DR

Traduit de l'allemand par Joel Espi