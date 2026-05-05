La gare centrale de Zurich au coucher du soleil. Image: Shutterstock

Cette gare CFF est la plus luxueuse au monde

Une étude établit le classement des gares les plus luxueuses au monde et place une gare suisse en tête du palmarès, devant plusieurs grandes gares européennes et asiatiques.

Plus de «Suisse»

Chaque jour, des centaines de milliers de pendulaires et de voyageurs traversent la gare centrale de Zurich. Si la perception nationale est souvent marquée par la ponctualité et l'efficacité, une nouvelle analyse se concentre sur l'expérience luxueuse que propose le lieu.

L'assureur-voyage britannique AllClear a passé au crible les principales gares du monde dans le cadre d'une étude approfondie, et le résultat a de quoi flatter la Suisse et les CFF: la plus grande gare du pays décroche en effet la première place du classement des gares les plus luxueuses au monde, avec 83 points sur 100.

Pour établir ce classement, les gares du monde entier ont été évaluées selon cinq critères spécifiques, tous en dehors du simple service de transport:

Salons d'attente de première classe

Gastronomie de qualité

Possibilités de shopping

Hôtels 4 et 5 étoiles à proximité

Avis positifs des voyageurs

A regarder les aiguillages, rien ne laisse présager le luxe. Image: Shutterstock

La première adresse pour les voyageurs en train

Inaugurée en 1847, la gare centrale de Zurich se distingue, selon les auteurs de l'étude, avant tout par une «expérience uniformément haut de gamme». Là où l'on erre souvent dans de sombres souterrains dans d'autres métropoles, la gare de Zurich est propre, lumineuse et, du moins pour les touristes, une porte d'entrée privilégiée sur la ville.

En ce qui concerne les hôtels 4 et 5 étoiles ainsi que la gastronomie, la gare centrale de Zurich n'a obtenu qu'une note moyenne. Mais un salon d'attente de première classe, plus de 100 commerces et un taux d'évaluation de 90% avec au moins quatre étoiles en ont tout de même fait la première adresse pour les voyageurs en train.

La principale rivale de Zurich vient d'Extrême-Orient: les gares japonaises d'Osaka Station City (77 points) et de Kyoto Station (74 points) occupent les deuxième et troisième places. Osaka a avant tout impressionné les auteurs de l'étude par une «ferme dans le ciel» au 14e étage, tandis que Kyoto a séduit grâce à son architecture futuriste et à son tunnel panoramique en verre.

La Mecque des gares de luxe semble toutefois être l'Europe. Plus de la moitié des vingt gares les mieux classées se trouvent sur le «Vieux Continent». Outre Zurich, Florence (5e place), Amsterdam (7e place) et la Gare de Lyon à Paris (11e place) figurent également dans le peloton de tête. L'Allemagne n'est représentée qu'en bas du top 20, avec Munich et Berlin.

Les auteurs de l'étude estiment que le voyage en train est devenu, ces dernières années, une façon attrayante de voyager pour de nombreux touristes, en particulier pour ceux qui souhaitent se déplacer plus lentement et de manière plus durable. Letitia Smith, responsable de la communication chez AllClear, analyse:

«Les gares ne sont donc plus de simples lieux fonctionnels. Elles offrent des expériences du même niveau que les meilleurs aéroports du monde.»

(pre)