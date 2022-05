Le nouvel album très intimiste d'Harry Styles est sorti!

Ses fans sont aux anges! Harry Styles revient avec un nouvel album, influencé par le Covid. Mais pas que... C'est le «disque le plus personnel» que sort le chanteur britannique.

Harry Styles se produit lors de l'émission "Today" de NBC au Rockefeller Plaza, le jeudi 19 mai 2022, à New York. Image: sda

Le phénomène de la pop musique anglaise Harry Styles a sorti vendredi son troisième album, le plus intimiste. «Harry's House», aux accents suaves et tendres, est un doux mélange de musique électronique et acoustique enrobant des textes très personnels.

Ex-idole de millions d'adolescents quand il triomphait au sein du «boys band» One Direction, le chanteur et acteur britannique de 28 ans est aujourd'hui une idole mondiale pour tous les publics.

Le disque aux treize titres évoque l'atmosphère d'un après-midi d'été lumineux en Californie, au bord d'une piscine.

«J'ai le sentiment qu'il s'agit d'une sorte d'échantillon de tout ce que je préfère et cela se rapproche beaucoup de l'album que j'ai toujours voulu faire, j'en suis vraiment heureux», a lancé Harry Styles après s'être produit jeudi dans l'émission matinale «Today», de la chaîne NBC, au Rockefeller Plaza de New York.

Influencé par la pandémie

«C'est à coup sûr le disque le plus personnel que je pense avoir fait», a-t-il assuré à propos d'une production influencée par «la pandémie et tout ce qui s'est passé».

Son premier album solo en 2017 l'a propulsé au sommet des classements musicaux, suivi d'un succès commercial tout aussi retentissant avec «Fine Line» de 2019. Sa carrière solo explose alors.

En mars 2021, Harry Styles avait remporté un Grammy, haute récompense de l'industrie musicale américaine, pour la meilleure performance pop en solo. (sda/ats/afp)