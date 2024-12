Vladimir Poutine. image: Sergei Guneyev/imago

«Mettez de l'argent de côté»: des Etats européens alertent face à la Russie

D'abord la Norvège, puis la Suède et maintenant les Pays-Bas: en raison de «tensions géopolitiques croissantes», il est recommandé aux citoyens de ces pays de garder de l'argent liquide à portée de main.

Face à la guerre qui se poursuit entre la Russie et l'Ukraine, la crainte d'une escalade grandit en Europe. Des Etats européens invitent désormais leurs concitoyens à mettre de l'argent liquide de côté pour les situations d'urgence. L'association des banques néerlandaises (NVB) appellent les habitants des Pays-Bas à le faire.

«Les tensions géopolitiques croissantes dans le monde sont à l'origine de cette recommandation» Un porte-parole de la NVB

Les banques «très bien préparées», mais...

Une première chez les Bataves. Comme le rapporte le NL Times, cette recommandation est soutenue par d'autres organisations avec lesquelles la NVB prévoit de se concerter à nouveau après les fêtes de fin de d'année. Un porte-parole de la NVB souligne par ailleurs que les banques sont «très bien préparées» face aux risques de cyber-attaques et que les économies des clients sont toujours en sécurité. Il est néanmoins conseillé de garder de l'argent liquide à disposition en cas de problème avec l'infrastructure de paiement.

Le ministre néerlandais de la Défense Ruben Brekelmans a également recommandé de conserver une réserve d'argent liquide. Il a déclaré à la télévision que «les Pays-Bas devaient se préparer à tous les scénarios de guerre possibles» en raison de la menace que représente la Russie.

«Si la Russie veut nous attaquer, elle s'en prendra à notre réseau électrique ou à notre approvisionnement en eau» Le ministre de la Défense Ruben Brekelmans

Ce n'est pas la panique, mais chacun doit considérer comme possible qu'Internet, l'électricité et l'eau soient coupés. En outre, les Néerlandais doivent se préparer à ce que le système de paiement ne fonctionne pas pendant un certain temps.

Les Pays-Bas ne sont pas les premiers à vouloir que leurs citoyens disposent d'argent liquide. En Suède, des brochures ont été distribuées dès le mois de novembre pour informer sur le comportement à adopter «en cas de crise ou de guerre». Il y était également recommandé d'avoir sous la main «suffisamment d'argent liquide pour au moins une semaine, de préférence en différentes coupures». Il est également conseillé d'emporter suffisamment d'argent liquide en cas d'évacuation.

Le gouvernement norvégien a déjà mis en garde au printemps:

«S'appuyer exclusivement sur des solutions de paiement numérique augmente la vulnérabilité de la société et peut perturber des fonctions sociales importantes» Le gouvernement norvégien

Des coupures de courant prolongées, des pannes de système ou des attaques numériques pourraient entraîner la défaillance des systèmes de paiement numérique.

Recommandation en Allemagne aussi

Il n'existe pour l'instant aucune recommandation spécifique pour l'Allemagne. Le «Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen» (guide pour la prévention des urgences et le bon comportement dans les situations d'urgence) de l'Office fédéral pour la protection de la population et l'aide en cas de catastrophe (BBK) conseille simplement d'avoir une réserve d'argent liquide suffisante à la maison, car en cas de panne de courant, les distributeurs automatiques de billets ne fonctionneront plus non plus.

