L'aide humanitaire helvétique en Ukraine ne sera pas augmentée. Le Conseil des Etats a tacitement enterré mardi une motion centriste en ce sens.



Le conseiller national Thomas Rechsteiner (Centre/AG) demandait que le Conseil fédéral augmente significativement l'aide humanitaire helvétique en Ukraine. La Suisse fait figure de mauvaise élève, selon lui. L'Autriche, par exemple, a fourni plus de trois fois plus d'aide humanitaire qu'elle entre janvier 2022 et janvier 2023. La motion demandait aussi au Conseil fédéral de s'activer au niveau diplomatique en faveur de la paix.

Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral a libéré en août 1,5 milliard de francs pour l'Ukraine et la région dans le cadre du financement de la coopération au développement et de l’aide humanitaire pour les années 2025 à 2028. Entretemps, les commissions de politique extérieure ont chacune déposé une motion, chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une base légale pour l'aide à l'Ukraine. Il n'est donc ni pertinent ni nécessaire d'attribuer au Conseil fédéral un mandat supplémentaire, a dit Marco Chiesa (UDC/TI) au nom de la commission.



La Suisse fournit déjà une contribution importante à l'Ukraine et à sa reconstruction. Le Conseil fédéral fait déjà ce que demande la motion, a aussi fait valoir le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, rappelant aussi les conférences de Lugano et du Bürgenstock, organisées par la Suisse.