Ikea a osé les bougies aux boulettes de viande

A votre santé

5 conseils pour femmes enceintes dont j'aurais aimé bénéficier

Certaines femmes apprécient beaucoup le fait d'être enceintes. Je n'en fais pas vraiment partie. Je n'apprécie guère que mon ventre m'empêche de voir mes propres pieds, pas plus que je ne supporte des mois sans prosecco ni sandwiches au saumon. Mais ces neuf mois ont aussi du bon. Voici mes conseils personnels pour les vivre le plus sereinement possible.

Je le reconnais volontiers, ce n'est pas la réaction tout à fait typique au moment de tenir un test de grossesse positif dans les mains. Pourtant, ma première pensée avec l'enfant numéro deux a été: «M****, c'est reparti!» Mais ne vous méprenez pas, j'étais bien sûr très excitée à l'idée d'avoir ce bébé. Mais beaucoup moins quand j'ai pensé à la grossesse à venir. Et ce bien qu'avec le premier enfant, tout avait été relativement normal et s'était déroulé sans problème.

Etre enceinte n'a rien de …