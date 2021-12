L'opérateur d'un oléoduc est inculpé pour une marée noire en Californie

Conséquence de ce «comportement négligent», environ 95 000 litres de pétrole brut se sont échappés au large d'Huntington Beach, dans les eaux fédérales, ajoutent-ils. Par ailleurs, les employés de l'entreprise n'avaient pas reçu de formation adéquate pour utiliser le système de détection des fuites, et «les effectifs étaient insuffisants et fatigués».

Pourquoi tout Internet a si peur de la faille «Log4j»

Une importante faille de sécurité permet aux hackeurs de prendre le contrôle de célèbres applications. Des centaines de millions d'appareils sont probablement concernés. Voici quatre questions pour tout comprendre.

Sur Twitter, tout le monde en parle. Et depuis ce week-end, des milliers d'experts en sécurité informatique se démènent. Vendredi 10 décembre, un défaut de sécurité particulièrement inquiétant et facilement exploitable a en effet été rendu public. Connue sous le nom de «Log4Shell», la faille découverte dans le code «Log4j» expose certaines des applications et services mobiles les plus connus au monde à des attaques d'une ampleur potentiellement irrémédiable.