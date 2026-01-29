ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Coop

Coop rappelle plusieurs aliments dangereux pour la santé

Coop rappelle plusieurs aliments pouvant contenir des «corps étrangers»

Coop rappelle des aliments susceptibles de renfermer des fragments de métal. Eu égard au risque sanitaire, la consommation de ces produits est à proscrire.
29.01.2026, 00:2729.01.2026, 00:27

Attention: si vous avez fait vos courses chez Coop ce mardi 28 janvier, vérifiez vos achats. Le géant de la grande distribution vient d'alerter sur plusieurs aliments susceptibles de contenir des fragments métalliques.

En raison du danger pour la santé, ces produits ne doivent en aucun cas être consommés et doivent être rapportés en magasin.

Ils étaient en vente dans l'ensemble du réseau: supermarchés Coop, Coop to go, Coop City, Coop Pronto et Jumbo.

Les produits concernés sont:

  • Persil haché Betty Bossi, 20 grammes;
  • Protein Salad Freshly Made, 325 grammes;
  • Protein Salad Betty Bossi, 325 grammes;
  • Crevettes Butterfly à l'ail (préemballées);
  • Crevettes à l'ail Tail on (préemballées);
  • Rôti du dimanche (préemballé).
«Vous croyez que je voulais braquer la Coop?» Son croissant lui coûte cher

La direction de la Coop souligne encore que les produits concernés ont d'ores et déjà été retirés de la vente.

Elle rappelle aussi que la marchandise achetée peut être rapportée dans n’importe quel point de vente. L'ensemble sera remboursé. (svp)

Migros, Coop, Aldi: plus d'articles sur les supermarchés en Suisse
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
de Chiara Stäheli
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
1
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
de Chantal Stäubli
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
de Stefan Ehrbar
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
de Aylin Erol
Thèmes
Une influenceuse américaine s'extasie devant la Coop
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment les loyers et la taille des apparts ont-ils évolué? 8 graphiques
L'habitat a connu une profonde mutation en Suisse au cours des dernières décennies. La taille des ménages a diminué, contrairement aux mètres carrés par personne. Se loger coûte par ailleurs de plus en plus cher.
Notre manière d'habiter en dit long sur notre mode de vie. On a observé en Suisse de profonds changements en la matière au cours des dernières décennies. Des changements discrets, mais durables.
L’article