Des hommes armés tuent au moins 22 personnes au Pakistan

Des véhicules brûlés, sur une autoroute dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, lundi 26 août 2024. Keystone

Des hommes armés ont tué 22 personnes au Pakistan après avoir forcé des passagers de bus à descendre pour vérifier leur identité.

Plus de «International»

«Au moins 22 personnes ont été tuées et 5 blessés» après que des hommes armés ont «arrêté plusieurs bus, camions et fourgons sur une autoroute reliant le Pendjab au Balouchistan», a déclaré à l'AFP Najibullah Kakar, un représentant du district de Musakhail dans la province du Balouchistan.

Les assaillants ont opéré. lundi matin. dans cette province, la plus grande et plus pauvre du pays, bien qu'elle soit riche en ressources naturelles.

«Les véhicules en provenance ou à destination du Pendjab ont été contrôlés et des individus originaires du Pendjab ont été identifiés et abattus» Najibullah Kakar

Selon la même source, 19 personnes originaires du Pendjab et trois du Balouchistan ont été tuées.

Le bilan de l'attaque a été confirmé par un autre responsable du district de Musakhai, Hameed Zehri. «Il semble que les combattants de l'Armée de libération baloutche soient derrière cette attaque», a-t-il affirmé.

Les rebelles séparatistes du Baloutchistan, qui réclament plus d'autonomie et le contrôle des ressources gazières et minérales de la province, ont par le passé fréquemment visé les forces de sécurité du Pakistan. (jah/ats)