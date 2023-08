Les 6 enfants et 2 adultes piégés à 365 mètres sont saufs

Les huit personnes bloquées dans une cabine de téléphérique artisanale suspendue au-dessus d'un profond ravin, dont six enfants, dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan, ont été évacuées, ont indiqué mardi les secouristes.

Plus de «International»

«L'opération de sauvetage est achevée. Les deux adultes ont été les derniers à être récupérés», a déclaré un responsable des secours pakistanais, Bilal Faizi.

Les enfants utilisaient la cabine pour se rendre à l'école quand elle s'est retrouvée coincée à environ 365 m d'altitude, après qu'un des câbles l'actionnant a cessé de fonctionner.

«La télécabine est suspendue par un simple câble. Dedans, il y a au moins huit occupants, principalement des écoliers», a déclaré à l'AFP Abdul Basit Khan, un haut responsable des services d'urgence de la province du Khyber Pakhtunkhwa.

La scène d'horreur 👇

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) a annoncé dans un communiqué que six enfants et deux adultes étaient à bord de la cabine et que l'armée avait reçu l'ordre de mener une opération de secours.

«Nous avons demandé au gouvernement (provincial) de fournir un hélicoptère, l'opération de secours n'étant pas possible sans l'aide d'un hélicoptère», a indiqué Syed Hammad Haider, un autre haut responsable de la province. (jah/ats)