Mortalité covid deux fois plus élevée chez les natifs de l'étranger

La Suisse aussi prend des risques avec la vaccination

À l'avenir, moins de réserves de doses seront stockées pour les vaccinations. Les pharmaciens cantonaux prennent à partie le fabricant Moderna et exigent que les livraisons soient assurées et annoncées bien à l’avance.

La Suisse «assouplit ses mesures» et «vaccine plus rapidement», ce sont les deux messages de la semaine à retenir! Le premier a été annoncé par le Conseil fédéral mercredi dernier et le deuxième communiqué hier par la Confédération et les cantons.

Concrètement, comment va-t-on vacciner plus rapidement? A l’avenir, selon la nouvelle recommandation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les cantons devront disposer d’une réserve de doses plus petite et administrer les vaccins …