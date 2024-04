Paris: des camélidés venus du monde entier pour défiler

Un défilé controversé d'une cinquantaine de chameaux, dromadaires, lamas et alpagas venus du monde entier a eu lieu samedi dans le bois de Vincennes, à Paris. Le but: promouvoir leur contribution à l'humanité.

Les camélidés qui défilent samedi à Paris dans le bois de Vincennes. Keystone

Venus du Canada, des États-Unis, du Qatar ou du Pérou, les camélidés, parés des couleurs des 34 délégations participantes, ont attiré une petite foule au début du défilé, sur l'esplanade du château de Vincennes, en région parisienne.

L'évènement a fait bondir l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis, qui a dénoncé l'utilisation d'animaux comme «des objets de divertissement» et «de vulgaires ressources alimentaires».

Président de la Fédération pour le développement des camélidés en France et en Europe (FFDCFE), Christian Schoettl, à l'origine de l'initiative, souhaitait, lui, soutenir «la cause du dromadaire» et promouvoir la contribution de ces «héros des déserts et des hauts plateaux» qui subviennent aux besoins de «millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays».

Le défilé a attiré la foule samedi à Paris. Keystone

«C'est une première mondiale», s'est enthousiasmé malgré la polémique Jocelyn Hémery, 31 ans, venu de Bretagne et qui souhaite s'installer en tant que chamelier.

Schoettl a déploré d'avoir dû renoncer au passage prévu initialement devant la Tour Eiffel et le siège de l'Unesco en raison d'une décision préfectorale liée notamment à l'organisation des Jeux Olympiques. L'année 2024 a été désignée comme celle des camélidés par l'ONU et l'Unesco. (lal/ats)