Coups de hache dans le métro parisien: le suspect interpellé

Quatre personnes ont été blessées dans une rixe à la hache lundi dans le RER E à Ozoir-la-Ferrière; une arrestation a eu lieu, selon la police.

Quatre personnes ont été blessées lors d'une rixe à coups de hache, lundi, dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière, au sud-est de Paris, a-t-on appris de sources policières. Une personne a été interpellée.

Une bagarre impliquant plusieurs personnes, dont des mineurs, a éclaté pour une raison encore inconnue vers 8h dans le RER E. Selon une source policière, les quatre victimes – des mineurs âgés de 16 et 17 ans – ont été agressées alors qu'elles se rendaient au lycée. Elles ont été transportées en milieu hospitalier pour des soins, a ajouté la source. Leur pronostic vital n'a pas été engagé.

Image: www.imago-images.de

Mobile pas encore établi

«Il n'y a pas eu de main coupée et aucun pronostic vital engagé», a assuré le parquet de Melun. Une source policière, précédemment, avait fait état d'une main tranchée et d'un crâne ouvert. Les adolescents ont été blessés à la tête, au bras, à la main. L'un d'eux risque de perdre un de ses doigts.

Le mobile de l'agression n'est pas encore établi mais la piste d'un «match retour» lié à une précédente agression entre groupes issus de deux villes, Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière, est privilégiée.

«L'enquête est en cours», a indiqué le parquet de Melun, ne souhaitant pas communiquer sur d'éventuelles interpellations. Elle a été ouverte pour tentative d'assassinat.

Auteur principal interpellé

Selon une source policière, l'auteur principal des faits a été interpellé à son domicile où une hache et un couteau ont été retrouvés.

«Les faits sont vraisemblablement liés à une rixe entre bandes et non au trafic de stupéfiants, sous réserve du résultat de l'enquête conduite par le tribunal judiciaire de Melun», ont indiqué dans un communiqué conjoint la préfecture du département de Seine-et-Marne (sud de Paris) et la préfecture de police de Paris.

Les auteurs ont utilisé plusieurs armes blanches: couteau, hache, katana et des battes de baseball. Une enquête pour violences volontaires en réunion a été ouverte. (jah/ats)