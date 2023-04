Une paire de baskets Nike sème le chaos à Paris

Une création de l'équipementier américain avec la jeune marque Corteiz a conduit à des combats près de la place de la République mercredi. Paris déplore que Nike se pense «au-dessus des règles».

Plus de «International»

Scène de chaos ce mercredi 12 avril à Paris. Et pas dans le cadre des manifestations sur la réforme des retraites qui, depuis leur commencement, sont régulièrement marquées par des scènes de violence. Cette fois, c'est étonnamment à Nike que l'on doit l'immense chambardement qui a pris d'assaut le cœur de la capitale.

Comme le révèle Le Parisien, la célèbre marque de sportwear a annoncé le lancement d'une paire de baskets inédite: des Air Max 95 en collaboration avec Corteiz, l'une des griffes les plus sollicitées du moment auprès de la Gen Z.

Voici à quoi ressemblent les Air Max 95 par Nike x Corteiz. capture d'écran instagram @sneakr.liker

Des blessés et des malaises

Pour célébrer l'événement, poursuit le journal français, un rendez-vous à la place de la République avait été donné, la veille, sur les réseaux sociaux. L'objectif étant de débusquer sur la carrosserie d'un bus les coordonnées géographiques de la boutique éphémère vendant le Saint Graal. Contre toute attente, le jeu de piste a dégénéré:

Des fans agrippés au bus, des rixes et des blessés devant la boutique: aux alentours de 14 heures, l'euphorie a rapidement laissé place à l'anarchie. A un tel point que des pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge des personnes piétinées et d'autres jeunes victimes de malaises.

«Les gens se sont mis à suivre le bus par tous les moyens de locomotion, en vélo, en trottinette… Certains se sont même agrippés à l’arrière du bus» Un témoin présent sur place. le parisien

Des reventes jusqu'à «cinq fois plus cher»

L'incroyable hystérie serait due au prix des baskets en question: 190 euros. Un montant défiant toute concurrence et qui permettrait ainsi aux acheteurs de les revendre «quatre, voire cinq fois plus cher», peut-on lire dans Le Parisien. Or, un témoin sur place a déclaré qu'il n'y avait que «600 paires pour au moins mille personnes».

Nike assure avoir prévenu au préalable la sécurité civile ainsi qu'une douzaine d’agents pour maintenir le calme durant l'événement. Mais selon David Belliard, adjoint à la mairie de Paris: «Aucune demande d'autorisation pour cette opération commerciale et publicitaire dans la rue» n'aurait été soumise. «Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Nike qu'on est au-dessus des règles», a tempêté David Belliard sur les réseaux sociaux avant de clamer qu'il allait donner suite à cette affaire.

(mndl)