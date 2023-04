Jay-Z donnera un concert surprise à Paris

Le 4 novembre 2016, Jay -Z se produisait lors d'un rassemblement de campagne pour la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton à Cleveland. Image: AP

Cette annonce a rendu fous les fans de Jay-Z

Un concert surprise du célèbre rappeur américain a été révélé à Paris. Il s'agit d'un hommage pour lequel seuls quelques chanceux ont réussir à trouver des billets.

Personne ne s'y attendait. Vendredi 14 avril, à 21 heures, la pointure du rap américain Jay-Z donnera un concert surprise à la Fondation Louis Vuitton, à Paris, a rapporté Le Parisien. D'après la société d'événement Live Nation, qui a dévoilé l'information sur Twitter, le show s'avère être un hommage à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Les deux défunts artistes sont actuellement mis à l'honneur dans l’exposition Basquiat x Warhol, à quatre mains.

Depuis début avril, la Fondation Louis Vuitton organise une rétrospective sur la complicité qui liait Andy Warhol, décédé en 1987 d'une attaque cardiaque, et Jean-Michel Basquiat, disparu un an plus tard suite à une overdose. Les deux rois du pop art avaient peint ensemble près de 160 toiles en 1984 et 1985. Le travail de Basquiat entrait d'ailleurs souvent en résonance avec la musique. Ses œuvres influenceront, de fait, nombre d’artistes contemporains tels que Kanye West, ASAP Rocky... ou encore Jay-Z.

Seulement 1500 places

D'ailleurs, le concert hommage de ce dernier est déjà complet. Quelques minutes après l'annonce de Live Nation, les 1500 places prévues se sont écoulées. Certains fans avaient été à l'affût après avoir aperçu Jay-Z à Paris quelques jours auparavant.

Pour les autres, c'est la déception, entre regrets et recherches désespérées de places disponibles:

Ils pourront toujours aller voir Basquiat x Warhol, à quatre mains, à l'affiche jusqu'au 28 août 2023. (mndl)