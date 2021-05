«On ne vous dira plus que vous pouvez voler jusqu'à Barcelone pour 19 euros»

Des graines cachées en 1879 ont germé aujourd'hui après une mystérieuse expérience

Après avoir dormi dans des bouteilles enterrées pendant 142 ans, 11 graines ont germé sur le campus de la Michigan State University. C'est l'une des expériences les plus longues du monde. Quatre questions pour comprendre.

Mais pourquoi deux feuilles d'une minuscule plante ont-elles tant ému les chercheurs de l'Université du Michigan? Parce que la graine, dont elle est issue, avait au bas mot 142 ans. C'est donc une plante toute jeune, mais aussi très vieille. Dingue non?

On rembobine. En 1879, le botaniste William James Beal avait cueilli cette graine (et des milliers d'autres) de différentes plantes, dans et autour d'East Lansing, dans le Michigan. C'est là 👇.

Le chercheur les a ensuite cachées dans des …