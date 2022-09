People

«L'épuisement m'a dépassé»: Justin Bieber suspend à nouveau sa tournée

Quelques semaines après avoir relancé son «Justice World Tour», la star du hip-hop a annoncé devoir interrompre sa série de concerts. A nouveau pour des questions de santé.

C'est l'ascenseur émotionnel. Remis sur ses pattes après avoir souffert d'un trouble neurologique qui lui avait laissé la moitié du visage paralysé, Justin Bieber avait réjoui les fans du monde entier en annonçant fin juillet reprendre sa tournée internationale.

Sauf qu'à peine quelques semaines après être remonté sur scène en Italie, l'artiste de 28 ans est après coup revenu sur ses propos. Dans une story Instagram publiée mardi 6 septembre, Justin Bieber a révélé devoir à nouveau suspendre son «Justice World Tour», comme l'ont rapporté plusieurs médias dont CNN.

Un autre artiste a récemment dû annuler sa tournée «Je suis dévasté»: The Weeknd perd sa voix en plein concert

Faire de sa santé «une priorité»

La reprise aurait été trop lourde pour lui, explique Justin Bieber: «Après m'être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J'ai réussi à donner six spectacles en direct, mais cela m'a coûté beaucoup trop cher».

Le chanteur canadien a confié avoir été dépassé par l'épuisement. Il veut désormais faire de sa santé «une priorité».

«L'épuisement m'a dépassé et j'ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment» Justin Bieber. instagram

La tournée mondiale «Justice World Tour» de Justin Bieber a débuté le 18 février 2022. Celle-ci avait dû être interrompue pendant deux mois après que le chanteur avait appris être atteint du syndrome de Raymsay Hunt. Elle devrait normalement durer jusqu'à l'été 2023. (mndl)