Billie Eilish, blonde et sanglée, a retourné internet



Blonde et sanglée, oui, c'est bien Billie Eilish et elle a retourné internet

A bas les pantalons XXL et les sweats à capuche. Billie Eilish embrasse un nouveau style plus sensuel que jamais pour la couverture du dernier Vogue UK. Un virage à 360 degrés qui lui a permis, dimanche, de battre un nombre de likes record sur Instagram.

Oubliez l'allure ghetto qui a fait le succès de Billie Eilish. L'heure est désormais à l'élégance d'une jeune femme prête à complètement s'assumer. Après être passée d'un tie&dye vert fluo à un blond délicat en mars dernier, la chanteuse américaine a à nouveau fait trembler les stats le 2 mai en publiant des clichés d'elle en lingerie. Il s'agit d'un shooting photos pour l'édition britannique de Vogue.

La jeune femme de 19 ans s'affiche toute en sensualité entre corset et porte-jarretelle. Un look qu'elle a elle-même proposé au magazine de mode avec l’envie de montrer une autre facette de sa personnalité.

Ce nouveau look a fait transpirer les internautes et a permis à Billie Eilish de battre un record mondial: plus de dix millions de likes en seulement six minutes!

Celle qui a toujours préféré les vêtements larges afin d’éviter les débats autour de son physique que certains jugent de «plantureux» s'est confié à Vogue sur les insécurités qu'elle a toujours ressenties face à ce corps.

«Mon corps a longtemps été ma plus profonde insécurité et la raison principale de ma dépression» vogue

Pour son nouvel album qui sortira le 30 juin, Billie Eilish a décidé de s'émanciper, tout en ayant conscience que «ces photos feront parler», a-t-elle ajouté dans l'interview. Mais l'Américaine semble prête. En effet, sur son compte Instagram, son message est clair: «J'aime ces photos. J'ai adoré faire ce shooting. Faîtes ce que vous voulez quand vous voulez. F*ck à tout le reste».

