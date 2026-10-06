Loana Petrucciani est décédée en mars. Getty Images Europe

On en sait plus sur le décès de Loana

Les causes de la mort de Loana sont désormais connues. Plus de six mois après la découverte de son corps à Nice, les analyses médico-légales concluent à un décès lié à plusieurs facteurs, y compris «une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs».

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Retrouvée sans vie le 25 mars dans son appartement niçois, Loana Petrucciani, 48 ans, avait fait l’objet d’une enquête destinée à déterminer les circonstances exactes de sa mort. Selon Le Parisien, qui cite Nice-Matin, le parquet de Nice a communiqué mardi les conclusions des analyses toxicologiques complémentaires.

Le procureur Damien Martinelli évoque «un décès multifactoriel», sur fond de consommation chronique d’alcool et de stupéfiants. Les examens ont également mis en évidence un «terrain de consommation chronique de toxiques», auquel se sont ajoutés d’autres éléments médicaux.

Les analyses ont notamment révélé «une concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs». Le parquet mentionne aussi une défaillance métabolique survenue alors que l’état de santé général de l’ancienne vedette de Loft Story était déjà très fragile. L'hypothèse du suicide n’a pas été retenue.

La thèse de la chute écartée

Dans les jours suivant sa mort, une chute accidentelle avait d’abord été envisagée. L’autopsie avait constaté une plaie superficielle au cuir chevelu ainsi que plusieurs ecchymoses dans le dos et la région lombaire, compatibles avec une chute au sol. L’intervention d’un tiers avait ainsi été écartée dès la fin mars.

Révélée au grand public en 2001 par la première saison de Loft Story, qu’elle avait remportée, Loana avait ensuite connu de nombreuses difficultés personnelles et des problèmes d’addiction. Son décès avait provoqué une vive émotion.

(acu)