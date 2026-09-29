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Zahara Jolie abandonne officiellement le nom de Brad Pitt

Zahara, fille d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, abandonne officiellement le nom Pitt. Après Shiloh et Maddox, Vivienne pourrait bientôt suivre.
Après Shiloh et Maddox, Zahara est la troisième enfant de Brad Pitt et Angelina Jolie à abandonner le nom de son père.image: getty/watson

Brad Pitt se retrouve renié par une énième enfant

La (déjà longue) liste des enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie à renoncer au nom du paternel s'agrandit: à 21 ans, Zahara porte désormais uniquement le nom de sa mère. Elle est la troisième enfant de l’ancien couple à obtenir ce changement officiel. Et ce n'est pas fini.
29.09.2026, 09:3829.09.2026, 09:38

A ce rythme-là, il ne devrait pas rester beaucoup de jeunes «Jolie-Pitt» sur Terre encore très longtemps: Zahara Marley Jolie-Pitt s’appelle Zahara Marley Jolie. La fille aînée d’Angelina Jolie et de Brad Pitt a obtenu, lundi 28 septembre, l’autorisation de retirer «Pitt» de son nom de famille.

Selon les documents judiciaires consultés par People, un juge californien a validé sa demande sans qu’aucune objection soit déposée.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 14: Zahara Jolie and Angelina Jolie arrive to the Without Blood screening at Village East by Angelika on September 14, 2026 in New York City. (Photo by James Devaney/GC ...
A l'instar des six enfants du couple, Zahara n'entretiendrait presque aucun contact avec son célèbre géniteur.GC Images

Une formalité administrative qui confirme un choix déjà affiché en public. Dès novembre 2023, la jeune femme se présentait comme Zahara Marley Jolie lors de son entrée dans l’association étudiante Alpha Kappa Alpha. En mai dernier, lors de sa remise de diplôme au Spelman College, à Atlanta, c’est également ce nom qui avait été annoncé.

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D'autres vont suivre

Ce faisant, Zahara est la troisième des six enfants d’Angelina Jolie et de Brad Pitt à obtenir officiellement l’abandon du nom paternel. Shiloh avait ouvert la voie en déposant sa demande le jour de ses 18 ans, en 2024. Maddox, aujourd’hui âgé de 25 ans, a obtenu son changement de nom le 14 septembre dernier. Deux semaines plus tard, c’était donc au tour de Zahara.

Et la liste pourrait encore s’allonger. Vivienne a entrepris la même démarche à sa majorité, en juillet. Elle souhaite désormais s’appeler Vivienne Marcheline Jolie. Son audience est fixée au 2 novembre: pour elle, rien n’est encore officiellement validé.

Au total, quatre des six enfants d’Angelina Jolie et de Brad Pitt ont ainsi demandé à abandonner le nom de leur père. L’article de People ne fait état d’aucune démarche similaire pour Pax, 22 ans, ou Knox, le frère jumeau de Vivienne.

Angelina Jolie mit Kindern Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt und Knox Jolie-Pitt bei der Premiere des Kinofilms Eternals im BFI IMAX. London, 27.10.2021 *** ...
Reste à savoir si les deux derniers Jolie-Pitt décideront de conserver ce nom ou non.Image: imago

Ces changements interviennent sur fond de relations familiales complexes. En juillet 2024, une source proche de Brad Pitt affirmait à People que l’acteur n’avait pratiquement plus de contacts avec ses enfants majeurs. Il voyait encore ses plus jeunes enfants à cette époque, selon cette même source.

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Plus récemment, en septembre, une autre source citée par le magazine évoquait «très peu de communication» entre l’acteur et ses enfants, qualifiant la situation de «tragédie».

«C’est le résultat d’une longue campagne d’aliénation parentale. C’est une triste réalité, mais pas surprenante après des années où un parent a instrumentalisé les enfants contre l’autre sans se soucier des conséquences»
Une source, dans People

Du côté d’Angelina Jolie, les proches décrivent une relation particulièrement complice avec Zahara. En mai, une source confiait à People que l’actrice entretenait une excellente relation avec sa fille et assistait à presque tous les événements importants pour elle.

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«Elle encourage vraiment tous les enfants à affirmer leur individualité. Elle a toujours aimé leurs personnalités, leurs intérêts et leurs talents différents», glissait l'initié. «Elle s'efforce de soutenir ce qui compte pour chacun d'eux.»

Séparés depuis 2016, après douze ans de relation et deux ans de mariage, Angelina Jolie et Brad Pitt ont finalisé leur divorce en décembre 2024. Pour une partie de leur fratrie, le double nom qui symbolisait leur union appartient désormais au passé. (mbr)

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