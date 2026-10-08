A seulement 11 ans, Silas, fils de Jessica Biel et Justin Timberlake, fait son entrée sur grand écran avec un caméo dans Matchbox: The Movie.

Voici le nouveau nepo baby dont tout Hollywood va parler

Marre de voir les «filles et fils de...» s'installer à Hollywood comme s'il s'agissait d'une «coloc»' géante (et «rent free»)? Dommage pour vous, un nouveau nepo baby est sur le point de lancer sa carrière - et il n'a que 11 ans.

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On a déjà assisté à l'ascension fulgurante du rejeton de Will Smith, de la fille de Johnny Depp, de celle de Monica Bellucci et Vincent Cassel, et même de Brad Pitt et Angelina Jolie sur les tapis rouges et à la une de la presse mondiale. Jaden Smith a été, par exemple, parachuté comme directeur artistique de Christian Louboutin, tandis que Lily-Rose Depp caracole déjà en tête d'affiche des plus grosses productions, à l'instar du prochain Eggers, qui nous promet des frissons avec Werwulf.

Au sein du tout-Hollywood, ces «nepo babies» (contraction de népotisme et de babies pour souligner le filon familial) ne font pas l'unanimité. D'un côté, leur patronyme garantit un capital sympathie immédiat et un pouvoir d'attraction colossal auprès des fans. Bref, le nom des parents fait vendre. Mais de l'autre, pour les comédiens ou artistes émergents qui tentent d'exister sans carnet d'adresses, la pilule est nettement plus difficile à avaler.

Dans cette constante loterie génétique hollywoodienne, un nouveau nom vient d'entrer dans la course: celui du fils de Jessica Biel et Justin Timberlake, tout juste âgé de... 11 ans. Et maman a déjà pris soin de lui dérouler le tapis rouge des magazines people pour son tout premier fait d'armes.

Alors qu'elle assurait la promotion de son nouveau long-métrage, Matchbox: The Movie, lors de l'avant-première new-yorkaise au micro d'E! News, l'actrice de 44 ans a révélé une anecdote qui n'a pas échappé aux observateurs de l'industrie: son fils aîné, Silas, fait une brève apparition à la fin du film. «Il joue un petit rôle à la toute fin du film, ce qui est vraiment mignon», a confié la comédienne. Une courte prestation, certes, mais suffisante pour braquer les projecteurs sur le jeune garçon de 11 ans et raviver l'éternel débat sur les nepo babies.

Si Jessica Biel décrit ce caméo comme «vraiment mignon», elle ne cache pas que son fils a déjà un pied dans le monde du spectacle. L'actrice a en effet confié qu'il s'intéressait activement à la musique et s'essayait déjà aux platines des DJs, marchant ainsi dans les pas artistiques de son père:

«Il est DJ, donc il s'intéresse un peu aux deux voies»

Pour l'instant, la comédienne et le chanteur de 45 ans préfèrent laisser leur fils explorer ses passions à son rythme, sans lui mettre de pression: «Nous le laissons simplement prendre son temps pour voir ce qui se passe et ce qui l'intéresse vraiment». Mais entre un père superstar de la pop et une mère de retour au cinéma d'action, Silas évolue dans un environnement où la scène et les plateaux de tournage font partie du quotidien.

Lors du tournage de ce film inspiré des célèbres petites voitures de Mattel, Silas et son frère cadet Phineas, 6 ans, ont d'ailleurs eu l'occasion de rendre visite à leur mère et d'y croiser leur héros, John Cena. «J'ai l'impression que leur cerveau explose à chaque fois qu'ils viennent sur un plateau», s'est amusée l'actrice en décrivant la réaction de ses enfants face aux cascades et aux scènes de combat.

Jessica Biel et son fils Silas Timberlake à l’US Open, le 29 août 2024. GC Images

Une immersion totale dans les coulisses des grandes productions hollywoodiennes qui pourrait bien avoir confirmé des vocations. Reste à savoir si cette apparition très remarquée dans Matchbox: The Movie n'est qu'un simple clin d'œil familial ou le tout premier chapitre d'une carrière sous les projecteurs. Une chose est sûre: le nom de Silas Timberlake risque de faire parler de lui très rapidement.

(jod)