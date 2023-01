Le Suppléant a été tiré à deux millions d'exemplaires, mais une réédition est d'ore et déjà prévue. Image: sda

Le prince Harry détrône Obama

Si elle était annoncée comme une bombe, l'autobiographie du duc de Sussex a, en tout cas, explosé les records de vente.

On pouvait s'attendre à ce que le goutte-à-goutte de révélations qui ont précédé sa publication fasse retomber le soufflé. Que nenni. Plutôt que de dissuader les lecteurs et les curieux, la frénésie médiatique autour de Spare semble avoir boosté son lancement.

Depuis qu'il se trouve officiellement sur les rayons ce mardi, Le Suppléant réalise le meilleur départ jamais enregistré par l'éditeur pour un livre de non-fiction.

L'autobiographie du prince de plus de 500 pages s'est écoulée à plus de 1,43 million d'exemplaires aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne.

A titre de comparaison, les mémoires de Barack Obama, Une Terre promise, également éditées par Penguin Random House, s'étaient écoulées à 887 000 exemplaires en 24 heures. Quant à celles de son épouse Michelle, Devenir, toujours chez le géant de l'édition, on avance le chiffre de 725 000 livres écoulés le jour de sa sortie.

Toutefois, Harry ne bat pas Harry

La cote de popularité du troublion de la famille royale a beau atteindre des plus-bas dans son pays d'origine, cela n'a pas empêché quelque 400 000 citoyens britanniques de s'offrir un exemplaire de son livre. Un record pour une oeuvre de non-fiction, qui n'a toutefois pas réussi à détrôner... l'indétrônable.

«Les seuls livres qui se sont vendus plus rapidement en une journée concernent l'autre Harry, Harry Potter» Larry Finlay, au New York Times

Selon Finlay, directeur général de la maison Transworld Penguin Random House, la société a déjà commandé 200 000 ouvrages supplémentaires. En ce qui me concerne, toutes mes excuses. J'ai contribué à ce succès insolent en achetant deux exemplaires.