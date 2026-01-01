Les feux d'artifices posent de plus en plus de problème chez nos voisins alllemands. Keystone

Des violences et des morts liés aux feux d'artifice en Allemagne

Les célébrations de la Saint-Sylvestre ont dégénéré dans plusieurs endroits du pays la nuit dernière.

Des milliers d'interventions de la police et des pompiers, des attaques visant les forces de l'ordre et plusieurs morts liés aux feux d'artifice ont marqué une nuit du Nouvel An agitée dans de nombreuses villes allemandes.

À Berlin, la police a arrêté environ 430 suspects après des attaques parfois massives contre ses forces d'intervention et a recensé 35 agents blessés, selon des sources policières.

La police locale a évoqué jeudi des «attaques parfois considérables contre les forces d'intervention et de secours, notamment par des tirs ou des jets d'objets pyrotechniques», entraînant l'hospitalisation de deux policiers.

Des tirs isolés visant les forces de secours ont été signalés dans de nombreuses autres villes, notamment à Hambourg, où dix policiers ont été blessés et un nombre non précisé de personnes ont été interpellées ou placées en garde à vue.

Rien qu'à Berlin, la police avait mobilisé environ 3200 agents supplémentaires en raison des expériences des années précédentes, et environ 1000 de plus à Hambourg.

Dans la région la plus peuplée du pays, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la police a recensé 30 attaques contre des agents lors d'environ 4000 interventions de la Saint-Sylvestre, a indiqué la police régionale.

En Saxe, à Leipzig, des groupes de casseurs ont attaqué massivement les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers avec des engins pyrotechniques, des pierres et des bouteilles remplies de peinture, selon la police.

Le syndicat de la police (GdP) a réclamé une condamnation rapide des auteurs d'infractions commises lors du Nouvel An. Les attaques contre les forces d'intervention constituent des «agressions graves contre notre Etat de droit», a déclaré son représentant Andreas Roßkopf au quotidien populaire Bild.

Des pétards font 2 morts

Par ailleurs, deux jeunes de 18 ans sont morts à Bielefeld, dans l'ouest de l'Allemagne, le soir du Nouvel An à la suite de l'utilisation d'engins de pyrotechnie artisanale, a annoncé la police.

Les deux jeunes hommes «ont déclenché de manière incontrôlée des engins pyrotechniques qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes, à des endroits différents», et ont «subi des blessures mortelles au visage», selon la police locale.

Plusieurs personnes ont été grièvement blessées dans la nuit à Berlin lors de la manipulation de feux d'artifice et en tout plus de 30 ont été pris en charge à l'hôpital des accidents de Berlin (UKB).

Pour certains d'entre eux, des doigts ou des parties de la main ont dû être amputés, a indiqué à l'AFP la porte-parole de la clinique, Angela Kijewski. Des brûlures ainsi que des blessures au visage et aux yeux ont également été constatées.

Ils veulent interdire les feux

L'ONG environnementale allemande DUH, en collaboration avec 65 autres organisations réunies au sein de l'alliance #böllerciao («Adieu les pétards»), a appelé jeudi le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, à faire interdire dans le pays la vente et l'utilisation de pyrotechnie privée à la Saint-Sylvestre, avec une pétition en ligne réunissant plus de 950 000 signatures jeudi.

Initiée début janvier par la division berlinoise du syndicat policier Gewerkschaft der Polizei (GdP), une autre pétition pour une interdiction nationale des feux d'artifice se rapproche désormais des 3 millions de signatures en ligne. (ats/afp)