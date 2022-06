Paul Walker à la Première de Los Angeles de Fast and Furious le 12 mars 2009. Image: shutterstock

Paul Walker aura son étoile au Hollywood Walk of Fame

L'acteur emblématique de la saga Fast and Furious aura bientôt une dalle dédiée à sa carrière sur le célèbre trottoir hollywoodien. L'hommage intervient près de neuf ans après sa disparition.

La Chambre des commerces de Hollywood a dévoilé vendredi les prochaines stars qui seront mises à l'honneur sur le Hollywood Walk of Fame. Parmi celles-ci, Paul Walker, décédé dans un accident de voiture, le 30 novembre 2013.

«Le panel a soigneusement sélectionné ces talentueuses personnalités qui font partie de l'histoire d'Hollywood» La Chambre des Commerces de Hollywood Deadline

Près de neuf ans après sa mort, l'acteur star de la saga Fast and Furious recevra, à titre posthume, la première étoile de sa carrière. Cette dernière, placée dans la catégorie «Films», sera apposée dès 2023 aux côtés de 23 autres personnalités tels que Uma Thurman (Kill Bill), l'acteur et rappeur Christopher Bridges dit «Ludacris», ou encore Ellen Pompeo (Grey's Anatomy), selon les informations de Deadline.

Disparu à l'âge de 40 ans, Paul Walker est principalement connu pour avoir incarné Brian O'Conner dans sept volets de Fast and Furious. Un hommage lui avait été rendu au cours du dernier épisode avec le morceau See You Again (2015) de Wiz Khalifa et Charlie Puth. Avec plus de 20,9 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, le titre était devenu la chanson la plus vendue du 21e siècle.