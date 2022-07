People

Les avocats d'Amber Heard demandent l'annulation du procès

Nouveau rebondissement dans l'affaire Depp-Heard. Les avocats de l'actrice ont accusé un jury d'être un imposteur et demandent donc l'annulation du verdict.

Selon les informations de Deadline, les avocats d'Amber Heard ont déposé de nouveaux documents le 1er juillet devant la Virginia circuit court, Etat dans lequel s'est déroulé le procès, demandant au juge soit d'annuler entièrement le verdict, de rejeter la plainte ou d'ordonner un nouveau procès.

Pour justifier leur demande, l'équipe d'avocats de l'actrice explique à travers un document de plusieurs dizaines de pages que:

Il n'y avait pas suffisamment de preuves présentées du côté de Depp pour convaincre un jury que les mots d'Heard avaient nui à la carrière de l'acteur.

Johnny Depp et ses avocats n'ont pas réussi à prouver qu'elle avait agi avec une réelle intention de nuire lors de l'écriture et de la publication de son édito.

Ils insistent également sur le fait qu'Amber Heard n'a jamais nommé Johnny Depp dans l'article, et plus important encore, ils insistent sur le fait que lesdites «diffamations» étaient, en fait, vraies.

Un juré accusé d'être un imposteur

Mais ce n'est pas tout. Amber Heard et son équipe affirment que l'un des jurés convoqués au tribunal était en fait un imposteur, explique le média français Voici, lundi.

Selon eux, le tribunal n'aurait pas contrôlé les membres du jury correctement et aurait donc permis à cette personne de prendre la place du «vrai» juré. Il serait donc un usurpateur. Il s'agirait du juré n°15, dont l'année de naissance sur le papier est 1945, mais qui semble plus jeune et pourrait être né en 1970, explique également le média américain TMZ.

Par conséquent, ils demandent à ce que la cour enquête sur cette affaire et annule le procès si cette information s'avère être vraie.

Bien qu'Amber Heard a déclaré vouloir faire appel, il ne s'agit pas d'une demande de l'actrice, mais bien de son équipe. Aucun juge n'a encore statué sur cette demande. L'avocat de Johnny Depp, Ben Chew, a déclaré qu'il fallait s'y attendre et que la requête ne contenait rien de substantiel. (sia)