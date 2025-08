Cette astuce simple permet de repérer les tiques très rapidement

Une astuce simple et efficace, accessible directement sur votre smartphone, peut grandement faciliter la détection des tiques. Grâce à une fonctionnalité intégrée, ces parasites deviennent bien plus visibles.

Connues pour être plus que de simples nuisances, les tiques peuvent transmettre des maladies graves comme la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE). D’où l’importance cruciale de bien se protéger - notamment via la vaccination - et de procéder à une inspection minutieuse du corps après toute sortie en pleine nature.

Et cela vaut autant pour les humains que pour les animaux domestiques. Nos compagnons à quatre pattes ne sont pas épargnés par les risques d’infection liés aux tiques. Toutefois, ces petites bêtes sont souvent difficiles à repérer, surtout dans le pelage.

Dans les poils des animaux, les tiques passent souvent inaperçues - parfois jusqu’à ce qu’elles soient déjà bien gorgées de sang. Pour les identifier plus rapidement, votre smartphone peut vous prêter main-forte grâce à une fonctionnalité souvent sous-utilisée: la loupe.

Mais pour que l’astuce fonctionne vraiment, il ne suffit pas d’utiliser la loupe seule. Il faut également inverser les couleurs de l’image. Cette inversion fait ressortir les zones sombres (comme une tique) sous forme de taches claires, nettement plus faciles à identifier.

Comment voir les tiques avec la loupe

La loupe est déjà installée sur certains modèles Android ou iOS. Pour les autres, il suffit de télécharger une application gratuite puis d’activer le mode inversé:

Android:

Tapez «Loupe» dans la barre de recherche de votre téléphone.

Configurez la loupe selon vos préférences et nommez le raccourci.

Exécutez le raccourci - vous accédez ainsi à la fonction loupe.

Sélectionnez le filtre «Inversé».

iOS:

Tapez «Loupe» dans la barre de recherche et ouvrez l’application.

En bas de l’écran se trouve une barre avec un curseur. Faites glisser cette barre vers le haut.

Vous devriez maintenant voir deux rangées d’icônes. Dans la rangée du milieu, sélectionnez l’icône des filtres (trois cercles).

Sélectionnez le filtre «Inversion».

Ici, on voit apparaitre en blanc les grains de beauté. C'est pareil pour les tiques. Image: lhe

Il ne vous reste plus qu’à scanner votre corps ou celui de votre animal. Les tiques devraient alors apparaître sous forme de petits points blancs, bien plus faciles à localiser.

