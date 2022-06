Législatives 2022: Sardou menace de se «tirer» par peur de... Mélenchon

People

Mais pourquoi Sardou a-t-il si peur de Mélenchon?

Alerte: Michel Sardou a parlé. Et quand il parle, c'est qu'il est ronchon. Cette fois, il prend la parole pour dire que la campagne présidentielle a été «chiante» et qu'il hésite à quitter la France à cause de Mélenchon. (Macron en prend aussi pour son grade.)

Souvenez-vous, la dernière fois que Mister Connemara a beaucoup fait parler de lui, c'était pour annoncer, d'une voix grave et avec ses lunettes de soleil à l'intérieur des studios RTL, qu'il haïssait ce siècle: «J'aime pas du tout.» Les internautes, eux, avaient adoré ce moment.

Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, il est toujours aussi vénère, mais il vise un peu plus serré que «le siècle» et «tout». Sa cible principale? Jean-Luc Mélenchon.

«Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant il se déclare premier ministre. Attention, danger! S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout» Michel Sardou dans Paris Match

Celui qu'on a longtemps été accusé de tripoter les ronds de serviette de ses potes politiciens de droite ne veut pas entendre parler du meneur de la Nupes. Alors qu'il vit peinard en Normandie, installé près de Deauville avec sa femme, il a tout de même décidé de quitter son transat pour taper sur tout le monde. Et dans un entretien exclusif avec Paris Match. Son mot d'ordre? «Je ne crois plus à la politique.» Mais ça ne l'empêche pas d'en parler.

«Macron, ce qu’il dit, il ne le fait pas. C’est quand même emmerdant. Avec lui, tout se noie dans des tas de mots» Bon, Sardou dit aussi que le président est «intelligent».

Evidemment, pour justifier ce désabusement public pour le monde politique moderne (que personne n'avait particulièrement demandé), Sardou fait remonter la beauté d'un passé qu'il chérit. «Mitterrand avait le charisme. Rocard a donné de l’espoir. Chirac était sympathique. Ça me vient de l’armée, on a besoin de croire en quelqu’un.»

Enfin, on pouvait raisonnablement penser que l'éructation du chanteur à la retraite n'avait pas de quoi ébranler Mélenchon. Erreur! Dans un tweet où se cachent à la fois de la condescendance et du sarcasme, le leader des Insoumis veut convaincre Sardou de rester en France.

«Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi» Jean-Luc Mélenchon

Alors que la star grognonne semble toujours aussi fatiguée de la politique française, on se souvient que ça ne l'avait pas empêché d'apparaître, sans son consentement, sur des affiches électorales en avril dernier.

En attendant son prochain coup de gueule non sollicité, vous pouvez peut-être vous lâcher sur cette comédie musicale basée sur son propre répertoire. (Désolé.)

(fv)