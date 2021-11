People

Britney est libre! Un tribunal met fin à la tutelle de la chanteuse

Britney Spears est soutenue par une «armée» de fans réclamant sa «libération». Image: sda

Après des mois de procédures et de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a enfin décidé vendredi de rendre à Britney Spears le contrôle de sa vie personnelle. Il a mis fin à la mesure de tutelle qui pesait sur elle depuis treize ans.

«La tutelle sur la personne et les biens de Britney Spears cesse à compter d'aujourd'hui. Telle est la décision du tribunal», a déclaré la juge chargée de l'affaire, Brenda Penny.

«Je n'ai jamais autant prié pour quelque chose de toute ma vie», avait écrit mardi l'artiste de 39 ans sur son compte Instagram, soulignant l'importance cruciale que revêt pour elle ce rendez-vous au tribunal.

La jeune femme avait certes déjà eu gain de cause devant le tribunal en obtenant la suspension de son père Jamie Spears du rôle de tuteur, ce qu'elle réclamait publiquement depuis des mois. Mais Britney demandait surtout le droit de reprendre le contrôle de sa vie personnelle et l'annulation de la mesure de tutelle mise en place en 2008 après des troubles psychologiques manifestés par la star. Jamie Spears lui-même avait fini par accepter cette demande de Britney récemment.

«Fête de la liberté»

Britney Spears est soutenue depuis des années dans ses efforts par une «armée» de fans réclamant la «libération» de leur idole et qui sont régulièrement présents devant le tribunal de Los Angeles les jours d'audience. Ils avaient prévu d'organiser une «Fête de la liberté» vendredi à Hollywood si la décision du tribunal était favorable.

La star américaine en 2018. Image: sda

Fin juin, Britney Spears avait frappé les esprits en disant au tribunal, via une liaison internet, qu'elle était «traumatisée» et «déprimée» par cette tutelle. Elle avait notamment affirmé n'avoir pas pu se faire retirer son stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants, et être obligée de prendre des médicaments qui la font se sentir «ivre».

La star s'était aussi plainte de devoir travailler à un rythme soutenu malgré cette mesure de tutelle et de «payer pour tout le monde autour d'elle» sans pouvoir prendre ses propres décisions. Elle devait notamment prendre en charge les honoraires très élevés des avocats de son père qui s'opposaient à elle dans cette procédure. «Je veux juste retrouver ma vie, ça fait treize ans et ça suffit», avait-elle supplié.

La «Princesse de la pop» compte plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde. Elle est en huitième position du classement Billboard des artistes à succès de la décennie. (ats)