People

Les tenues aux Brit Awards ont tout... pour nous décevoir

Des ficelles en veux-tu en voilà, un peu de cuir et surtout beaucoup de noir: malgré ce résumé prometteur, les tenues des personnalités aux Brit Awards 2022 nous ont laissé sur notre faim.

Team watson Suivez-moi

Malgré un effort notable, rien d'outrageusement extravagant. Toutefois, on peut se demander si les invités ne se sont pas donné le mot sur un thème caché: le meilleur déguisement de vampire.

Maya Jama en Batwoman

Mais avec un peu moins de tissu et, surtout, une cape à froufrous.

Image: EPA

Ashley Robert était pleine de trous

Il doit sans doute y avoir une signification à leur emplacement, mais on cherche encore.

Image: AP Invision

Adele a mélangé Cruella et Dracula

Et en prime, son humeur avait l'air accordée au look. Un brin sinistre.

Image: AP Invision

Anne-Marie a mélangé les saisons

Surpriiiiise! Encore des ficelles et encore du noir. Et en prime: un audacieux mix de saisons, avec bikini et boots en cuir.

Image: Keystone

Lola Young a surfé sur la monothématique

C'est-à-dire du cuir, du noir et un curieux découpage de tissu qui ne veulent pas dire grand-chose.

Image: Keystone

Et on poursuit sur le thème avec Little Simz...

Qui a pioché son inspiration à la fois chez Matrix et chez ses camarades de tapis rouge. Elle a quand même osé une touche de vert, la friponne.

Image: Keystone

Tallia Storm en zèbre

Là, on a quand même atteint un record de créativité en matière de lignes et de zigzags. Et il n'y a même pas de cuir!

Image: Keystone

Abby Roberts, la grande gagnante

Le jury watson lui a décerné à l'unanimité le prix du costume de vampire le plus convaincant. Sera-t-elle présente dans la troisième saison de The Witcher?

Image: Keystone

Quant à Ed Sheeran, il a voulu sortir du lot...

Avec une couleur détonnante. Et du velours. Mouais, peut mieux faire.

Image: AP Invision

Nick Gale est en roue libre

Après tout ce noir, j'ai comme les yeux qui piquent. Pas vous?

Image: Keystone

Joy Crookes en chaperon (pas rouge) indienne

Ah, enfin un peu d'audace, de couleurs et de recherche! Merci à Joy Crookes qui remporte définitivement la palme de l'originalité.