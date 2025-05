Depuis leur apparition en 1945, depuis Hiroshima et Nagasaki, les armes nucléaires occupent une place à part dans l'arsenal mondial. Image: keystone/shutterstock

Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe

Elle hante les imaginaires depuis des décennies, mais la survenue d'une guerre nucléaire en Europe reste une hypothèse quasi irréalisable. Entre dissuasion stratégique, coût diplomatique et équilibre des puissances, tout concourt à rendre l’emploi de l’arme atomique irrationnel. Pourtant, le «quasi» qui précède «impossible» mérite qu’on s’y attarde.

Laurent Vilaine / the conversation

L'arme nucléaire, du fait des conséquences désastreuses qu'entraînerait son emploi, est vouée à rester un élément de dissuasion. Si la menace du recours à cette arme ultime est fréquemment brandie côté russe, il n'en demeure pas moins que les responsables au Kremlin ont pleinement conscience des coûts pratiquement incalculables qu'une telle décision engendrerait. Pour autant, si le pire n'est jamais certain, il n'est jamais à exclure totalement.

La situation géopolitique extrêmement perturbée aux marches du continent européen remet sur le devant de la scène l'arme nucléaire. Les menaces explicites ou implicites de son utilisation contre un pays de l'Union européenne ou contre l'Ukraine, exprimées par Vladimir Poutine, la proposition d'extension de l'arsenal nucléaire français à d'autres Etats européens, avancée par Emmanuel Macron, et le questionnement sur la crédibilité des armes nucléaires américaines présentes en Europe: le contexte invite à s'interroger sur le risque qu'une telle arme soit employée sur le continent, voire sur la possibilité qu'éclate une guerre nucléaire à grande échelle.

L'arme nucléaire, essentiellement politique

Depuis leur apparition en 1945, depuis Hiroshima et Nagasaki, les armes nucléaires occupent une place à part dans l'arsenal mondial. Si elles sont la quasi-représentation du mal absolu, de la destruction complète de pays, de continents, voire de l'humanité entière, elles ne constituent pas des armes d'emploi.

En effet, à partir de 1949, quand les Soviétiques ont à leur tour acquis l'arme atomique, cette dernière est devenue une arme dite de non-emploi, une arme politique, symbolique et stratégique. Une arme de dissuasion. Sa modernisation continue a pour but d'augmenter son efficacité justement pour la rendre plus dissuasive, plus crédible face à un adversaire agressif. Elle est conçue pour ne pas être utilisée.

Le fondement de la dissuasion nucléaire est bien connu: un adversaire doté de l'arme nucléaire n'attaquera pas un pays nucléaire ou un pays sous protection nucléaire, car il aura la certitude d'être détruit en retour. Dit de manière plus cynique, l'attaque n'a aucun intérêt, car elle n'engendre aucun gain pour celui qui frappe en premier.

La «paix nucléaire», centrale au temps de la guerre froide, n'a jamais cessé d'être, mais devient un concept plus prégnant depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si cette forme de paix armée a été efficace depuis 1949, elle constitue par construction un équilibre instable, fondé non pas sur l'amour de la paix mais sur la peur et le calcul. En Europe, continent où plusieurs puissances en sont dotées (la Russie, la France, le Royaume-Uni et les armes américaines disposées dans plusieurs pays européens), cet équilibre est d'autant plus décisif.

L'Europe, théâtre trop risqué pour un agresseur

Les caractéristiques de notre continent - sa densité, son urbanisation, ses pays membres stratégiquement et militairement connectés - sont telles qu'une attaque nucléaire de la Russie, même limitée, si tant est que ce mot ait un sens en matière nucléaire, entraînerait des conséquences incalculables au sens premier du terme en matière politique, humanitaire, économique et écologique.

Compte tenu de l'espace relativement restreint que constitue l'Europe, toute frappe sur le continent ne pourrait qu'être perçue comme menaçante de manière existentielle pour tous les autres pays. Une telle perspective est politiquement et stratégiquement insoutenable pour les pays européens.

Il est d'ailleurs remarquable de constater que les menaces plus ou moins explicites de Vladimir Poutine sur l'éventualité de l'usage nucléaire en réponse au soutien occidental de l'Ukraine sont restées lettre morte. Certes, l'Europe reste exposée aux surenchères stratégiques russes, mais la ligne rouge nucléaire n'a pas été franchie.

Le rôle dissuasif de l'Otan

Si l'arsenal français, strictement indépendant en termes d'emploi, a joué un rôle dans ce constat, l'Otan joue un rôle décisif dans la décision du président russe de ne pas monter aux extrêmes. Si ce dernier a attaqué l'Ukraine dans le cadre de ce qui peut être appelé une «sanctuarisation agressive», il ne peut menacer un pays voisin membre de l'Otan, en vertu de l'article 5 de son traité qui stipule que toute attaque contre un pays membre constitue une attaque contre l'ensemble de l'organisation.

Si l'article 5 n'engendre pas une réponse militaire automatique de la part de l'Otan, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, il est quasiment certain, et le plus important est que cela soit aussi quasiment certain dans l'esprit de la direction russe, qu'une attaque nucléaire entraînerait une riposte nucléaire. Nous sommes ici au cœur du phénomène dissuasif.

Néanmoins, le désengagement progressif des Etats-Unis sous l'administration Trump et ses déclarations anti-européennes voire anti-otaniennes affaiblissent par nature le caractère dissuasif de cette organisation, ce qui doit impérativement pousser les pays européens à renforcer leurs propres capacités de dissuasion, à la fois conventionnelles et nucléaires.

L'arme nucléaire tactique est en fait stratégique

Une éventualité parfois évoquée est que la Russie utilise des armes nucléaires dites «du champ de bataille», de faible puissance, calibrées pour détruire des concentrations de forces adverses, afin de pouvoir dégager un espace permettant de développer une offensive. Une telle utilisation «limitée» serait d'une nature telle qu'elle n'engendrerait pas une riposte des pays de l'Otan.

Nous ne croyons pas à un tel scénario. Même tactique, c'est-à-dire de faible puissance, une arme nucléaire provoque de tels effets de souffle, de chaleur, de radiation, d'impulsion électromagnétique, de panique sociale et d'insécurisation des pays voisins qu'une seule frappe de ce type ne pourrait pousser qu'à l'escalade dont le paroxysme serait une confrontation nucléaire.

Au demeurant, l'évocation répétée, et jamais suivie d'effets, par la direction russe d'un recours au nucléaire tactique est une démonstration claire du caractère escalatoire d'une arme nucléaire de faible puissance - même si la réticence de Moscou à employer de tels moyens peut aussi être partiellement attribuée au fait que les Chinois ont fait comprendre aux Russes qu'ils étaient absolument opposés à tout usage du nucléaire et au fait que l'administration Biden, il n'y a pas si longtemps, a clairement fait savoir au Kremlin qu'un tel développement entraînerait une riposte américaine massive sur les forces russes.

Un coût politique et diplomatique

Indépendamment du champ militaire, l'usage par la Russie de l'arme nucléaire aurait un coût immense en matière politique et diplomatique.

Il est fort probable que, compte tenu de l'énormité des conséquences d'une frappe nucléaire, un pays qui lancerait une telle initiative deviendrait indéfendable pour ses propres amis ou pour les pays neutres.

Un tel pays perdrait sa légitimité internationale. Il verrait fort probablement les sanctions économiques de toutes parts s'abattre sur son économie. Dans un monde où l'image et la réputation façonnent les alliances, aucun acteur réaliste ne prendrait le risque d'un tel isolement, a fortiori la Russie, à l'économie peu performante.

Son emploi ne dépend pas uniquement de Poutine

Malgré les menaces récurrentes de la direction russe, l'usage de son arsenal nucléaire, comme c'est d'ailleurs le cas de tous les pays dotés, à l'exception peut-être de la Corée du Nord, reste soumis à des procédures strictes. Le président, bien que central dans la chaîne de commandement, n'agit pas seul. Le contrôle des clés nucléaires implique plusieurs étapes.

Il n'est pas acquis que l'ensemble de la chaîne décisionnelle menant à une frappe nucléaire suive son président, a fortiori dans un système russe souvent décrit comme mafieux, où les hautes autorités ont, non seulement à redouter les effets directs d'une escalade militaire, mais également les effets qu'aurait une escalade sur leurs biens, souvent colossaux.

Il n'est pas exclu également que certains membres de la chaîne décisionnelle puissent bloquer une décision de frappe pour des raisons politiques ou morales.

La question chinoise

Le déclenchement d'une escalade nucléaire par la Russie aurait des conséquences majeures sur la distribution du pouvoir sur la planète. Un conflit nucléaire en Europe pourrait être une opportunité majeure pour la Chine, même si son économie mondialisée en pâtirait. En effet, un effondrement de l'Europe couplé à un affaiblissement des Etats-Unis et de la Russie dans le pire des scénarios pourrait faire de la Chine la seule puissance intacte sans avoir eu à prendre part au conflit. Cette perspective, insoutenable pour les Européens, les Américains, mais également les Russes, est de nature à freiner toute tentation de dérapage nucléaire.

Ainsi, une guerre nucléaire en Europe demeure hautement improbable. Il ne s'agit pas ici de morale, bien qu'il ne soit pas illégitime de penser que les dirigeants mondiaux en possèdent une, mais plutôt de lucidité. La terreur mutuelle, le jeu des alliances, les conséquences de différentes natures, les risques d'escalades incontrôlées et la position d'attente de la Chine rendent l'usage de l'arme nucléaire peu opérant.

La capacité destructrice de l'arme, son caractère de menace existentielle pour un continent, voire pour toute l'humanité ne peuvent servir des intérêts rationnels, ne peut valider des calculs avantageux pour l'une des parties.

Alors, possible ou non?

L'humain est un être à la fois rationnel et émotionnel. Certains scénarios d'usage de l'arme, certes improbables, peuvent être explorés. Ces scénarios constitueraient alors des situations de rupture radicale où le rationnel serait supplanté par l'émotionnel sous la forme de la panique, du désespoir, de la perte de contrôle.

Il est possible d'imaginer un effondrement du régime autoritaire du président Poutine, provoquant l'indépendance de régions non russes dotées nucléairement et qui pourraient faire usage de l'arme. Un tel effondrement de la technostructure russe pourrait engendrer une rupture de la chaîne décisionnelle, amenant un acteur secondaire ou un chef militaire isolé à envisager une frappe, par calcul, voire par folie.

Un autre scénario serait celui engageant le désespoir: face à un prochain effondrement économique l'empêchant de financer son économie de guerre, face à une éventuelle défaite militaire russe en Ukraine pour des raisons que nous ne voyons pas encore, la Russie pourrait envisager la menace comme existentielle, ce qui la pousserait à tenter le tout pour le tout, malgré la perspective d'une riposte dévastatrice.

Autre scénario, et l'histoire de la guerre froide nous le prouve, une guerre nucléaire pourrait être la résultante d'un malentendu technique ou d'un accident (lancement d'un missile par erreur, mauvaise interprétation de données radar, dysfonctionnement des systèmes d'alerte précoces entraînant une riposte automatique). Les grandes puissances ont bien entendu multiplié les systèmes de sécurité, mais une telle hypothèse a une probabilité non nulle.

Enfin, un retrait complet des garanties de sécurité ou un retrait américain de l'Europe, bien qu'improbable, pourrait conduire la direction russe à penser qu'une attaque nucléaire puisse être possible, négligeant de fait les arsenaux français et britannique.

Ces scénarios sont très peu probables. Alors oui, une guerre nucléaire est impossible en Europe... presque impossible. Ce «presque» entraîne néanmoins l'Europe à cultiver sa vigilance stratégique, à user d'une diplomatie incessante et à se préparer à l'impensable, même si le pire est hautement improbable.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation.