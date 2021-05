International

Jennifer Lopez et Ben Affleck en week-end! Le retour de «Bennifer»?



Jennifer Lopez et Ben Affleck en week-end! Le retour de «Bennifer»?

17 ans après leur rupture médiatisée, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont soupçonnés d’avoir remis le couvert! Les deux stars ont été photographiées lors d’une escapade dans le Montana. De quoi hystériser les fans de «Bennifer».

Et si Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettaient ensemble? Ou encore Justin Bieber et Selena Gomez? C’est le rêve de beaucoup de fans nostalgiques à travers la planète, qui ne se remettent pas de la destruction de certains couples phares. Dans les années 2000, Jennifer Lopez et Ben Affleck faisaient partie de ces duos mythiques. Et il y a des chances pour un come back.

Selon le Daily Mail, l’acteur et la bomba latina ont été repérés pour la seconde fois en peu de temps, alors qu’ils s’envolaient pour un week-end dans le chalet de la star d’Argo dans le Montana. Si les photos ne sont pas foncièrement révélatrices - à savoir pas de PDA (public demonstration of affection) en vue, elles ont tout de même suffit à raviver les espoirs de certains fans.

D’autant plus que Jennifer Lopez vient de se séparer d’Alex Rodriguez et que Ben Affleck est célibataire depuis sa rupture d’avec Ana de Armas. Rappelons que les deux stars ont été fiancées en 2002, avant de rompre en 2004, sans avoir sauté le pas du mariage. (ade)

