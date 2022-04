Alain Soral, condamné par la justice suisse pour homophobie

Le Ministère public vaudois a également condamné financièrement Alain Bonnet, de son vrai nom. Le montant s'élève à 1500 francs de jours-amende et les frais de procédure de 1950 francs. Cette somme s’ajoute aux dizaines de milliers d’euros qu’il a déjà versés à la justice en France . (svp)

«Cette condamnation me réjouit, elle montre qu’on ne peut pas impunément semer des discours de haine contre des communautés, et en particulier, dans le cas présent, contre les personnes LGBT. Alain Soral a souvent vanté la tranquillité suisse. Il apprend, aujourd’hui, qu’il y a des lois, dans notre pays, qui permettent de punir de tels agissements.»

Le procureur général vaudois, Eric Cottier, juge ses attaques homophobes et ajoute que ces paroles éveillent un sentiment d'homophobie auprès du public. Du mépris, tout simplement.

La raison: la publication d'un article dans ce journal . Soral, résident lausannois depuis 2019, a vu rouge et a répondu par une vidéo où il déclame quelques gentillesses. De petits noms tels que «grosse lesbienne», «queer = désaxé». Ces attaques verbales qui n'ont pas passé auprès de la journaliste du quotidien vaudois.

La journaliste de 24Heures Cathy Macherel avait déposé plainte, le 15 septembre 2021 pour incitation à la haine, diffamation, calomnie et injure envers Alain Soral. Le polémiste français a été condamné, nous apprend le 24 heures .

Les Balkany accusés d'avoir usé (et abusé) d'un photomontage sexuel

Plus de «International»

Les Balkany sont renvoyés en prison et Twitter s'en délecte méchamment

Un survivant de Boutcha: «Ils lui ont coupé la joue et tiré en plein coeur»

Les plus lus

Boutcha: les corps étaient déjà là avant le retrait des Russes

C'est ce qu'affirme le New York Times, qui a analysé des images satellites de la ville. Cela dément la thèse de Moscou, selon laquelle les cadavres ont été déplacés après le départ de ses soldats.

La découverte des cadavres de civils abandonnés dans les rues de Boutcha, apparemment exécutés par les soldats russes, a choqué le monde entier. Accusé tour à tour de «crimes de guerre», «massacre» et «génocide», le Kremlin conteste et parle de «canular» et «provocation».