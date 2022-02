Image: AFP/Joël Saget

Deux femmes dénoncent les comportements de Jean-Jacques Bourdin

La journaliste et présentatrice Fanny Agostini s'est confiée à propos de sa plainte et des faits qui remontent à 2013. Une autre journaliste, Sidonie Bionnec a dénoncé des actes similaires. Jean-Jacques Bourdin, mis à l'écart temporairement de RMC et BFM-TV, a nié les accusations.

Un premier nom a fuité dans l'affaire Jean-Jacques Bourdin: c'est Fanny Agostini qui est à l'origine de la plainte pour harcèlement sexuel contre le journaliste politique star de RMC. Elle a pris la parole dans les colonnes de Mediapart hier, le 14 février. Petit clin d'oeil à tous les Valentines et Valentins. Le site a également récolté d'autres témoignages, identifiés ou anonymes, à l'encontre de l'animateur.

Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de RMC - BFM-TV, passée ensuite par l'émission Thalassa sur France 3, expose sa version des faits remontant à 2013, lorsqu’elle participait à l’Open de pétanque de Calvi (en Corse). Elle est conviée par Alain Weill, PDG du groupe, et retrouve Jean-Jacques Bourdin, lui aussi invité à l'événement.

Prise par le cou

Alors qu'elle nageait tranquillement dans la piscine de l'hôtel, Agostini tombe sur Bourdin, qui l'aurait attrapée brusquement par le cou et essayant de l'embrasser à plusieurs reprises. Elle s'est débattue, sans crier, et est sortie de l'eau dans la foulée.

«J'obtiens toujours ce que je veux», lui aurait lancé le journaliste star. Une phrase aux allures de menace, qui a longtemps poursuivi et pesé sur Fanny Agostini.

Mais les avances ne s'arrêtent pas là. Jean-Jacques Bourdin lui aurait même écrit un mail que le site d'informations s'est procuré et relevé par le quotidien Le Monde: «Tu me tentes tous les matins… J’aime ton regard», envoyé le 27 novembre 2014 sur le mail professionnel de la jeune femme.

Sidonie Bionnec , une nouvelle plaignante

Une autre femme est sortie du bois. Sidonie Bionnec, animatrice sur France Bleu et France 2, s'est aussi exprimée sur les manigances supposées de Bourdin. Au moment des faits, elle est une jeune journaliste, en 2010, désireuse de lancer sa carrière. Elle croise le chemin de Bourdin sur le plateau de Jean-Marc Morandini.

Après plusieurs repas à discuter boulot, La star de RMC lui propose une revue de presse. Bionnec le décrit comme «sympa, intéressant et vraiment pas déplacé». Plus tard, Bourdin l'invite à le suivre à Calvi pour qu'elle se constitue un réseau. Un temps peu emballée, la proposition lui paraît crédible et la jeune femme se décide, le fort désir de percer dans le métier, de s'y rendre.

Bourdin lui explique «qu'elle sera logée à l'hôtel, avec des invités». Tout baigne. Mais quelques jours plus tard, il lui passe un coup de fil pour lui expliquer que les hôtels étaient complets, qu'elle devra partager une villa avec lui et un ami. Et de préciser que l'ambiance sera estivale.

«Il y a une piscine, n’oublie pas ton maillot de bain» Jean-Jacques Bourdin à Sidonie Bionnec

Face à l'incongruité de la situation, Sidonie Bionnec prévient alors Jean-Jacques Bourdin qu’elle ne fera pas le déplacement. Elle explique, toujours dans Mediapart: «Après cela, je n’ai plus jamais eu de nouvelles. Évidemment, je n’ai jamais eu le job. Il s’agissait vraiment d’avoir un boulot. Pour moi, c’était sérieux. Et je n’ai jamais été dans la séduction, je suis quelqu’un de très droit.»

Le Monde annonce qu'une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement et une investigation interne a été ouverte par Altice, maison mère de BFM-TV et RMC.