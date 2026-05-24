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La police prend d’assaut le siège du parti d’opposition en Turquie

epaselect epa12989819 Members of the main opposition Republican Peoples Party (CHP) hold a vigil in front of the partys headquarters after authorities ordered enforcement of a court ruling to evict ...
Des membres du principal parti d’opposition turc, le CHP, se rassemblent devant le siège du parti à Ankara après une décision de justice ordonnant l’éviction de sa direction.Keystone

La police prend d’assaut le siège du parti d’opposition en Turquie

Le siège du CHP, principal parti d’opposition turc, a été investi dimanche par la police antiémeute à Ankara après une décision de justice invalidant l’élection de son chef, Özgür Özel.
24.05.2026, 14:3724.05.2026, 14:37

Des centaines de policiers antiémeutes ont pris d'assaut dimanche le siège du principal parti turc d'opposition à Ankara, après qu'un tribunal a destitué jeudi la direction du parti, a constaté un photographe de l'AFP.

Des partisans du chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), Özgür Özel, tentaient depuis le matin de bloquer l'accès au bâtiment, refusant que le chef de l'opposition turque en soit délogé.

Des policiers casqués et équipés de boucliers ont pénétré en début d'après-midi à l'intérieur du bâtiment, après avoir fait usage de gaz lacrymogènes, en vue d'en extraire les dirigeants du parti.

«Nous ne sortirons pas d'ici !», avait lancé peu avant Özel, féroce opposant au président Recep Tayyip Erdogan, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Jeudi, un tribunal d'Ankara avait invalidé au motif d'irrégularités l'élection fin 2023 de Özel à la tête du CHP, ordonnant son remplacement par son ancien patron, Kemal Kiliçdaroglu, tombé en disgrâce au sein de la formation.

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Des partisans de Kiliçdaroglu ont tenté dimanche de forcer l'entrée du siège du parti, avant que les autorités ordonnent à la police d'intervenir.

Des scènes similaires avaient eu lieu l'an passé à Istanbul, quand la justice avait nommé un administrateur à la tête de la direction provinciale du CHP.

Sorti large vainqueur d'élections locales en 2024, le CHP croule depuis sous les enquêtes et les arrestations. L'an passé, le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, sa figure la plus populaire, a été arrêté pour «corruption» et placé en détention le jour même de sa désignation comme candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2028. (tib/ats)

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