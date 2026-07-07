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La Russie place des sous-marins dans des cages anti-drones

Feuer nach einem ukrainischen Angriff im Hafen von Noworossijsk (Archivbild): Immer wieder hat die Ukraine den wichtigen russischen Ölumschlagsplatz angegriffen.
Incendie suite à une attaque ukrainienne dans le port de Novorossiisk (photo d'archive). L'Ukraine n'a cessé de mener des attaques contre cet important centre russe de transbordement de pétrole.Image: Telegram

Les espions britanniques affirment que la Russie a modifié ses sous-marins

La flotte russe de la mer Noire est soumise à une pression croissante. Des images satellite montrent désormais une mesure de protection remarquable contre les drones ukrainiens sur plusieurs sous-marins.
07.07.2026, 18:5207.07.2026, 18:52
Un article de
t-online

Selon le ministère britannique de la défense, la Russie a équipé plusieurs de ses sous-marins de la base navale de Novorossiisk, sur la mer Noire, de ce que l'on appelle des «cages anti-drones». Des images satellite prises du 6 au 9 juin montreraient des structures grillagées correspondantes sur les kiosques (réd: la partie émergée des submersibles) de trois sous-marins de la classe Kilo.

Un quatrième bâtiment serait «presque certainement» équipé de la même manière, a indiqué le ministère.

Londres considère cette mesure comme une réaction aux capacités croissantes de l'Ukraine à frapper, à l'aide de drones, des cibles situées loin derrière le front. Ces dispositifs de protection seraient ainsi installés «presque certainement à titre préventif».

Une sécurité supplémentaire

Le port de Novorossiisk a gagné en importance ces dernières années pour la flotte russe de la mer Noire. Après que des attaques ukrainiennes eurent mis de plus en plus sous pression la base navale de Sébastopol, sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie, Moscou a déplacé une partie de ses navires vers ce port situé sur le territoire continental russe.

«La Russie est comme un patient se vidant de son sang par une artère»

Selon Kiev, Novorossiïsk a déjà été visé à plusieurs reprises, notamment par des drones navals de surface sans équipage. La Russie avait réagi en installant des barrières de protection dans le port. Les structures grillagées désormais observées doivent, selon l'analyse britannique, renforcer encore la sécurité des sous-marins.

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Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ce type de grille est fréquemment installé sur les chars et d'autres véhicules blindés afin de limiter l'efficacité des attaques de drones. En revanche, son utilisation sur des sous-marins est inhabituelle. Le ministère russe de la Défense n'a pas réagi, dans l'immédiat, à l'évaluation des services de renseignement britanniques.

«L&#039;Olenegorsk Gornyak» était amarré devant le port russe de Novorossiisk. Par la mer, il y a près de 1000 kilomètres entre cet endroit et la côte ukrainienne près d&#039;Odessa.
carte: watson
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