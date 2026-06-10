Un avion d'Air Canada. Un pilote a été inculpé par la police pour fraude, faux en écriture publique et détention de faux documents. Image: Imago

Ce commandant de bord pilotait des avions depuis 17 ans sans licence

Un pilote d'Air Canada est accusé d'avoir falsifié ses qualifications pour exercer comme commandant de bord. Il aurait ainsi effectué plus de 900 vols en 17 ans.

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Un pilote canadien aurait exercé pendant 17 ans comme commandant de bord sans posséder la licence requise. Comme le rapportent la BBC et le Guardian, le quinquagénaire de 59 ans, originaire de la province d'Ontario (sud-est), fait face à sept chefs d'accusation, dont fraude et falsification de documents. Air Canada a d'ores et déjà licencié son ancien pilote.

Selon les informations disponibles, l'homme a travaillé au total 27 ans pour Air Canada. Lorsqu'il a été promu commandant de bord en 2009, il aurait dû être titulaire d'une licence de pilote de ligne, dite Airline Transport Pilot Licence (ATPL), qui exige notamment la réussite d'une série d'examens écrits.

Il aurait, au lieu de cela, présenté des documents falsifiés. Il possédait bien une licence de pilote commercial valide, mais pas l'ATPL nécessaire pour commander de grands avions de ligne.

900 vols nationaux et internationaux

Au cours des années suivantes, il aurait effectué, selon la police, plus de 900 vols nationaux et internationaux sur différents modèles de Boeing, percevant au passage des millions de dollars de salaire.

Lors d'un contrôle de routine l'année dernière, les autorités ont toutefois relevé des irrégularités dans ses documents. Transports Canada, l'autorité fédérale compétente, a alors ouvert une enquête et informé la police. La police régionale de Peel, dans la région du Grand Toronto, a alors procédé à une perquisition et analysé les documents. Conclusion: la licence serait falsifiée.

Le 1er juin, le pilote a été inculpé de sept chefs d'accusation, dont fraude, falsification de documents et détention de documents contrefaits. Il lui est également reproché d'avoir déposé auprès de la police une fausse plainte pour vol présumé de documents de pilotage. Sa prochaine audience est fixée au 29 juin.

Nick Milinovich, chef de police adjoint de la police régionale de Peel, a établi une comparaison auprès de la BBC:

«C'est très similaire à un médecin qui possède une accréditation en médecine générale, mais qui pratique des opérations du cerveau dans son cabinet.»

La compagnie se veut rassurante

Air Canada a déclaré dans un communiqué que la sécurité des passagers n'avait à aucun moment été compromise. Tous les pilotes de la compagnie suivent, tous les six mois, une formation obligatoire de vérification de leur aptitude au vol, dont un contrôle en vol annuel effectué par un examinateur certifié de Transports Canada.

Le communiqué précisait néanmoins que les licences constituent un élément important des mesures de sécurité et que la compagnie prenait l'affaire très au sérieux. Une vérification ultérieure de l'ensemble des pilotes n'a révélé aucune autre infraction.