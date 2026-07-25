Incendies en France et en Espagne: près de 260'000 personnes évacuées

Des feux d’une ampleur exceptionnelle ravagent la Gironde, le Var et la région de Madrid, où une personne a péri.

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Alors que l’armée française et des renforts européens, dont des pompiers suisses, sont mobilisés, les autorités redoutent encore des heures difficiles. Keystone

Les incendies font rage samedi en France et en Espagne, avec près de 260'000 personnes évacuées près de la grande ville française de Bordeaux et dans la région de Madrid, métropole confrontée au «pire» feu de son histoire.

Une personne a péri dans un incendie près de Valence, dans l'est de l'Espagne, a annoncé la mairie de la ville de Manises. Cet incendie est distinct de ceux qui font rage à l'ouest de Madrid. Il est désormais sous contrôle, a précisé la mairie sur X.

En France, avec près de 200'000 personnes contraintes de quitter leur domicile ou lieu de vacances, il est «très probable» qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

L'armée a été appelée en renfort avec un total de 1500 militaires qui seront mobilisés à partir de samedi soir. Pour la première fois, un avion de transport militaire A400M a été utilisé pour lutter contre le feu, grâce à un dispositif développé par son fabricant, Airbus, et pouvant larguer 20'000 litres d'eau ou de produit retardant le feu.

«Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra.» Emmanuel Macron

Les «réfugiés du feu» affluent en masse dans des centres d'accueil bondés de la région bordelaise (sud-ouest), laissant derrière eux un paysage de désolation. «On nous a dit: 'il faut évacuer'. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser», explique Frédéric Tavitian, 70 ans, qui a trouvé refuge au parc des Expositions de Bordeaux, transformé en centre d'accueil.

Désorientés et abattus, les 5 à 6000 «réfugiés du feu» ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n'ont pas fermé l'oeil de la nuit.

«Menace reste très sérieuse»

Les flammes ont déjà parcouru plus de 32'000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons ont indiqué les autorités à propos du «plus gros feu de la saison» dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.

La menace posée par l'incendie hors-norme qui sévit en Gironde «reste très sérieuse», même s'il «a perdu un peu de sa virulence» grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité, a déclaré la préfète Sophie Brocas, en appelant à ne «pas relâcher la vigilance».

«Les prochaines heures peuvent être difficiles» en Gironde, a confirmé en soirée le Premier ministre français Sébastien Lecornu en pointant des prévisions météorologiques qui «redeviennent défavorables».

«C'est de la désolation», souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant samedi ses poules au plumage noirci et les ruines encore fumantes de sa maison en Gironde.

Il avait quitté les lieux vendredi et sa maison, «encore là hier soir», «a brûlé dans la nuit». «C'était l'enfer, à 15h00, il faisait nuit tellement il y avait de fumée et on a vu les pompiers partir au fur et à mesure, les vents ont tourné et il n'y avait plus personne pour protéger les maisons».

«C'était l'enfer, à 15h00, il faisait nuit tellement il y avait de fumée et on a vu les pompiers partir au fur et à mesure, les vents ont tourné et il n'y avait plus personne pour protéger les maisons.»

Trois mille personnes, précédemment évacuées sous la menace des flammes, vont néanmoins pouvoir réintégrer leurs habitations samedi soir, à Biscarosse, au sud de Bordeaux, dans les secteurs «complètement stabilisés».

Autres incendies en France

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d'eau.

Un autre incendie reste ainsi très actif, dans le sud-est de la France, dans le département du Var, feu qui a déjà parcouru 3250 hectares en cinq jours et a nécessité à chaque reprise des évacuations ponctuelles de centaines de personnes.

Après avoir rapporté des reprises samedi matin déjà, la préfecture du Var a annoncé en début de soirée de «nombreuses reprises» sur plusieurs communes (Barjols, Correns) et «des évacuations en cours», alors qu'un millier de pompiers et 250 véhicules restent engagés sur le terrain contre le feu, épaulés par six hélicoptères bombardiers d'eau et deux avions dash.

L'île de Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à un incendie que les pompiers peinent à maîtriser. En Haute-Corse, un feu sur le secteur de Corte a parcouru plus de 800 hectares, selon un nouveau chiffre communiqué samedi par les services préfectoraux.

«Sauver des vies»

De l'autre côté des Pyrénées, de terribles incendies font également rage en Espagne, où la priorité est de «sauver des vies», a insisté samedi le Premier ministre Pedro Sanchez.

La situation «reste complexe» car «les températures ont baissé, mais nous ne savons pas exactement comment les vents vont évoluer», a-t-il expliqué.

Le préfet régional, Francisco Martín Aguirre, a souligné qu'avec l'augmentation de «l'humidité relative» et:

«La baisse des températures (...) il y a désormais une réelle opportunité de s'attaquer à cet incendie avec de bonnes chances de succès»

Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu'un immense brasier, qui était sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León.

Les flammes déchaînées ont ravagé jusqu'à 25'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole. Dans la région de Madrid, environ 60'000 personnes ont désormais été évacuées, a annoncé le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska dans un dernier bilan.

Des pompiers suisses en renfort

Quelques heures après la France, l'Espagne a annoncé avoir activé le «Mécanisme européen de protection civile» et demandé «quatre moyens aériens de lutte contre les incendies», indiquant que la Grèce avait:

«Accepté la demande, offrant deux avions Canadair»

L'Union européenne a déployé quatre avions en Espagne et trois en France, a indiqué la Commission européenne. Trente-quatre pompiers romands sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux pour épauler leurs homologues français. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques. Il doit arriver à Bordeaux samedi en soirée.

La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a par ailleurs été raccourcie pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux. (dal/ats/afp)