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France: un policier écroué pour un projet terroriste présumé

Un policier français lié à l’ultradroite mis en examen pour terrorisme

Un policier de 35 ans a été mis en examen à Paris pour préparation présumée d’un acte de terrorisme. (Photo d’illustration.)
Un policier de 35 ans a été mis en examen à Paris pour préparation présumée d’un acte de terrorisme. Photo d’illustration.image: watson
Un policier de 35 ans a été mis en examen et écroué à Paris, soupçonné d’avoir préparé un acte terroriste et fabriqué des armes. Selon une source proche du dossier, il adhère à une idéologie d’ultradroite radicale violente.
18.09.2026, 06:2718.09.2026, 06:27

Un homme a été mis en examen puis écroué fin août à Paris, en France, soupçonné notamment d'avoir préparé un acte de terrorisme ou encore d'avoir fabriqué des armes, a indiqué jeudi soir une source judiciaire à l'AFP, confirmant une information de TF1/LCI.

Ce suspect, «adhérant à une idéologie d'ultradroite radicale violente», est un fonctionnaire de police, âgé de 35 ans, a précisé une source proche du dossier. Il avait été «interpellé sur la voie publique», hors service, le 23 août, a ajouté cette source.

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D'après TF1 et LCI, «il est en effet soupçonné d'avoir voulu mener des attaques violentes contre des intérêts de l'État» et d'avoir «fabriqué des armes imprimées en 3D», entre autres.

Les investigations, qui ont été confiées à un juge d'instruction le 27 août, «doivent permettre aux enquêteurs d'affiner l'étendue du projet criminel et les cibles envisagées», a souligné la source judiciaire auprès de l'AFP.

Précisément, le trentenaire a été mis en examen «pour préparation individuelle à la commission d'un acte de terrorisme», «fabrication ou commerce sans autorisation d'armes» de catégorie A ou B, «en relation avec une entreprise terroriste».

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Il est aussi poursuivi pour «détention non autorisée d'armes» de catégorie A «en relation avec une entreprise terroriste», et de même pour des armes de catégorie B. Le juge d'instruction l'a également mis en examen pour «provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne».

Les avocats du policier n'avaient pas répondu jeudi soir à l'AFP. (mbr/ats)

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