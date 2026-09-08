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Deux jeunes inculpés à Schaffhouse pour soutien au terrorisme

Deux jeunes inculpés à Schaffhouse pour soutien au terrorisme

Arrêtés à 15 et 16 ans en 2024, deux jeunes soupçonnés d’avoir soutenu l’Etat islamique et planifié des attentats en Suisse sont désormais inculpés.
08.09.2026, 11:4508.09.2026, 11:45

Le parquet des mineurs du canton de Schaffhouse a inculpé deux jeunes, aujourd'hui âgés de 18 ans, pour soutien à une organisation terroriste. Soupçonnés d'avoir planifié des attentats, tous deux avaient été arrêtés en 2024.

Les deux jeunes hommes devront répondre devant la justice de plusieurs chefs d'accusation, notamment de soutien répété à une organisation terroriste, annonce mardi le Ministère public schaffhousois. Ce dernier a inculpé les deux prévenus au terme d'une procédure d'instruction de longue haleine.

En avril 2024, le Suisse alors âgé de 15 ans et l'Italien de 16 ans avaient été interpellés dans le canton de Schaffhouse. Les deux adolescents étaient soupçonnés d'avoir soutenu l'organisation terroriste interdite Etat islamique (EI) et d'avoir planifié des attentats à l'explosif en Suisse.

La présomption d'innocence s'applique. (jah/ats)

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