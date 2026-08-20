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Nord Stream: arrêté sur le tournage d'un film inspiré du sabotage

Arrestation cinématographique dans l'enquête sur le sabotage de Nord Stream

Un plongeur soupçonné du sabotage de Nord Stream aurait été interpellé sur le tournage d’un film consacré précisément aux explosions de 2022.
20.08.2026, 16:5020.08.2026, 16:50

L'Ukrainien arrêté mercredi en Croatie, suspecté d'être impliqué dans le sabotage du gazoduc russe Nord Stream en 2022, aurait été interpellé en marge du tournage d'un film hollywoodien sur l'explosion des conduites, selon des informations relayées jeudi par des médias allemands.

Vladimir Z., plongeur de formation, est soupçonné par le parquet fédéral allemand d'avoir «provoqué, en bande organisée, une explosion, commis un acte de sabotage anticonstitutionnel et de destruction d'une infrastructure».

FILE - In this picture provided by Swedish Coast Guard, a leak from Nord Stream 2 is seen, on Sept. 28, 2022. (Swedish Coast Guard via AP, File) Germany Nord Stream Arrest
Keystone

D'après un article publié mercredi par Legal Tribute Online (LTO), un magazine allemand consacré au droit et à la justice, il aurait été «interpellé en Croatie lors du tournage d'un film précisément sur l'explosion de Nord Stream».

Contacté par l'AFP à ce sujet, le parquet fédéral allemand n'a pas réagi dans l'immédiat.

Avec Sean Penn

Le 26 septembre 2022, sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

epa12554746 Federal Police officers escort the arrested suspect, Ukrainian citizen Serhii K., from the Federal Supreme Court (BGH) to a helicopter in Karlsruhe, Germany, 28 November 2025. According to ...
Un suspect de Nord Stream arrêté sur le tournage d’un film sur le sabotage.Keystone

LTO rapporte que «début août», «le tournage d'un nouveau thriller politique de fiction avec les stars hollywoodiennes Sean Penn et Adrien Brody a commencé», avec pour titre Snake Island.

Le film serait réalisé par l'Américain Doug Liman, connu notamment pour Mr. & Mrs Smith ou La mémoire dans la peau avec Matt Damon.

Selon Legal Tribute Online, Snake Island mettrait en scène «une équipe de plongeurs ukrainiens opérant clandestinement, qui se lance dans une dangereuse mission sous-marine alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'aggravent».

Le tournage du film aurait commencé à Zagreb, la capitale croate, avant de se déplacer vers la côte, plus précisément à Pula, où la police régionale a indiqué mercredi avoir interpellé un individu dans un établissement touristique.

Cependant, les autorités n'étaient pas en mesure de «confirmer l'identité de la personne interpellée» et «des vérifications sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la Cour fédérale de justice». (jah/ats)

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