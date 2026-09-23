Patrick Bruel est visé par de nombreuses enquêtes. Getty Images Europe

Des feux «criminels» près d'une propriété de Patrick Bruel

Des départs de feu se sont déclarés cet été aux abords d'un terrain appartenant au chanteur français dans le Vaucluse (F). La piste criminelle est privilégiée.

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Des feux ont touché cet été les abords d'une propriété du chanteur et acteur Patrick Bruel à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, a indiqué mercredi la gendarmerie, confirmant une information du Dauphiné Libéré qui évoque la piste criminelle.

Le 27 juillet, plusieurs départs de feu ont eu lieu aux abords de la propriété de l'artiste, a rapporté le quotidien via son antenne locale Vaucluse matin. «C'est criminel», affirme une source judiciaire dans le ressort d'Avignon, citée par le journal. «Nous confirmons les éléments sur le feu aux abords de la propriété de M. Bruel», a indiqué mercredi à des journalistes l'antenne de gendarmerie de la zone de défense et de sécurité sud.

«Les techniciens en identification criminelle étaient intervenus sur les constatations, la brigade de recherches d'Avignon est en charge du dossier»

Une source proche du dossier a confirmé «plusieurs départs de feu à proximité d'un terrain» dont est propriétaire l'artiste de 67 ans, installé depuis deux décennies dans le petit village provençal et mis en cause depuis plusieurs mois dans plusieurs affaires de violences sexuelles. «Aucun bâtiment n'a été touché, aucune vie menacée» a indiqué cette source, précisant qu'une enquête est en cours et que parmi les pistes envisagées il y a aussi «une querelle en lien avec l'acquisition d'un terrain» voisin.

Le parquet d'Avignon ne s'est pas exprimé à ce stade.

Mis en examen dans quatre affaires

Sous pression en raison des nombreuses enquêtes le visant, Patrick Bruel avait annulé ses concerts de l'été. Il a également renoncé à sa tournée d'automne.

Il est mis en examen dans quatre affaires: un viol à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression et de harcèlement sexuels à Perpignan en 2019 et une autre de harcèlement sexuel à Ajaccio la même année.

L'artiste qui conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est en outre placé sous le statut, plus favorable, de témoin assisté dans quatre autres dossiers, dont un concerne un viol à l'Isle-sur-la-Sorgue en 2015. En mai, des dizaines de personnes avaient manifesté devant un hôtel de luxe dont il est propriétaire dans cette commune, un domaine proposant aussi des vins et des huiles d'olive «haut de gamme». (jzs/afp)