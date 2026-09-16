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Patrick Bruel pourra voyager à l'étranger

La justice confirme l'allégement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel, qui peut désormais se rendre à l'étranger. Le chanteur est mis en examen dans plusieurs affaires de violences sexuelles.

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Patrick Brue pourra se rendre à l’étranger: la cour d’appel de Versailles a confirmé mercredi l’allègement de son contrôle judiciaire, malgré l’opposition du parquet. Le chanteur, qui a annulé sa tournée prévue à l’automne, affirme vouloir «défendre son innocence», selon ses avocates.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles «a confirmé la décision contestée» par le parquet, a précisé la juridiction dans un communiqué. Un juge d’instruction de Nanterre avait fait droit à la demande d’allègement du contrôle judiciaire de l’artiste le 21 juillet.

Le parquet avait fait appel, jugeant cette décision «injustifiée» et «excessive», selon des révélations de Mediapart. La cour d’appel a finalement confirmé la décision du juge d’instruction. Me Fanny Colin, l'une des avocates du chanteur, a déclaré:



«Il n’y avait en effet aucune raison de penser que M. Patrick Bruel pourrait se soustraire à la justice, il est à son entière disposition»

Mis en examen dans quatre affaires distinctes

L’artiste de 67 ans, qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, est mis en examen dans quatre affaires distinctes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans quatre autres dossiers, dont deux ouverts pour viols, un pour tentative de viol et un pour harcèlement sexuel.

«Il veut répondre à toutes les questions. Il veut s’expliquer», a ajouté Me Colin, affirmant que le chanteur souhaite que «la justice dans ce dossier puisse dire la vérité». Depuis sa mise en examen en juin dernier à Nanterre, neuf plaintes pour d’autres violences sexuelles ont été déposées ou annoncées.

Depuis plusieurs semaines, des responsables politiques, des élus et des associations féministes appelaient le chanteur à renoncer à ses concerts, alors que des dizaines de femmes l’accusent désormais de violences sexuelles. Son contrôle judiciaire ne lui interdisait pas de se produire sur scène. (ats)