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Un enfant de 7 ans tue sa tante au couteau près de Paris

Un enfant de 7 ans tue sa tante au couteau près de Paris

Une femme est morte après avoir été poignardée par son neveu de 7 ans à Saint-Maur-des-Fossés, dans la nuit de jeudi à vendredi.
19.09.2026, 13:5919.09.2026, 13:59
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Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits sont survenus après une dispute entre la victime et la mère de l’enfant.Image: www.imago-images.de

Un enfant de 7 ans a blessé mortellement sa tante dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, a indiqué une source policière à l'AFP vendredi.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces faits sont survenus après un différend entre la victime et sa soeur, la mère de l'enfant.

La source policière a indiqué que les forces de l'ordre étaient intervenues vers 04h30 à Saint-Maur-des-Fossés, ville située à quelques kilomètres au sud-est de Paris. Les deux soeurs se sont disputées dans l'appartement de la mère de l'enfant, a-t-elle précisé, et ce dernier a donné un coup de couteau à sa tante.

La victime présentait une plaie au cou et est décédée dans la rue peu de temps après, vers 05H15, a poursuivi cette source. Les fonctionnaires de police ont trouvé la mère et l'enfant sur les lieux du drame, a-t-elle ajouté sans plus de précisions. (dal/ats/afp)

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