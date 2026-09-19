Plusieurs assaillants seraient encore retranchés dans le complexe policier, alors qu’aucun groupe n’a revendiqué l’opération dans l’immédiat. Keystone

Des dizaines de mort au Pakistan dans un attentat suicide

Une attaque à l’explosif suivie de tirs a fait au moins 31 morts, dont 16 policiers, et plus de 100 blessés à Kohat, dans le nord du Pakistan.

Plus de «International»

Le bilan d'une attaque à l'explosif accompagnée de tirs contre le quartier général historique de la police à Kohat au nord du Pakistan est passé à au moins 31 morts, dont 16 policiers, a indiqué samedi un responsable policier.

«Au moins 31 personnes, dont 16 policiers, ont été tuées et plus de 100 blessées jusqu'à présent dans cette attaque et cet attentat suicide», a déclaré ce responsable. La déflagration s'est produite vendredi après-midi dans l'enceinte du poste de police historique à Kohat, une ville d'environ 220 000 habitants située dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa.

Ce complexe sert de quartier général de police au niveau du district et abrite les principaux bureaux du Département de lutte contre le terrorisme (CTD), de la Branche spéciale et de plusieurs autres unités de police.

Aucun groupe n'a revendiqué immédiatement la responsabilité de l'attaque, mais la région est en proie à une campagne violente du groupe islamiste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

«Echanges de tirs»

Plusieurs participants de l'attaque «sont toujours retranchés dans la section de la Branche spéciale du complexe de police de Kohat», a déclaré un responsable de la police sous couvert d'anonymat. «Leur nombre exact reste incertain. Des échanges de tirs avec eux sont en cours depuis tard dans la nuit dernière», a ajouté ce responsable.

Le président pakistanais Asif Ali Zardari a exprimé ses «regrets» pour les victimes et adressé ses «meilleurs voeux de prompt rétablissement aux blessés de l'explosion».

«L'élimination complète de Fitna-al-Khawarij et des terroristes opérant avec un soutien étranger est essentielle pour la sécurité nationale.»

Le Pakistan a imputé la recrudescence des attaques au Khyber Pakhtunkhwa et dans la province frontalière méridionale du Baloutchistan à la montée du militantisme en provenance d'Afghanistan, où le gouvernement taliban nie toute implication afghane.

Ces accusations ont provoqué une grave brouille et un conflit armé entre les deux pays voisins, et le Pakistan a mené des frappes aériennes meurtrières, qui, affirme-t-il, visent des militants sur le sol afghan. Le gouvernement taliban à Kaboul et les Nations unies ont assuré que des dizaines de civils avaient été tués lors des dernières frappes pakistanaises dans l'est de l'Afghanistan en juin. (dal/ats/afp)