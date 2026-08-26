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Pakistan: 14 enfants meurent dans l'incendie d'un hôpital

epa13035030 Firefighters battle a blaze at a customs office on Tank Road near Korai in Dera Ismail Khan, Pakistan, 13 June 2026. Authorities said part of the blaze had been brought under control while ...
Les incendies dans les grands bâtiments sont fréquents au Pakistan (illustration).Keystone

Pakistan: 14 enfants meurent dans l'incendie d'un hôpital

Un incendie survenu dans un hôpital pakistanais a tué 14 enfants, selon les autorités locales.
26.08.2026, 07:3526.08.2026, 07:35

Un incendie survenu mercredi matin dans un hôpital d'Islamabad, la capitale pakistanaise, a coûté la vie à 14 enfants, ont indiqué les autorités locales. On ignore les causes de la catastrophe.

«Un incendie s'est déclaré au troisième étage du service de santé maternelle et infantile (MCH) de l'hôpital PIMS», indique un communiqué publié par le bureau du district d'Islamabad. «Au total, 14 enfants ont perdu la vie dans cet incident», précise le document.

Incendies fréquents

Le commissaire en chef de l'administration locale, Sohail Ashraf, a écrit sur X que des équipes de secours, la police ainsi que lui-même «se sont immédiatement rendus sur place et ont maîtrisé l'incendie». Il a précisé que l'appel d'urgence avait été passé peu avant 07H00 (04H00 suisses).

En raison de la faiblesse des lois en matière de sécurité et des normes de construction, ainsi que d'une application laxiste de celles-ci, les incendies dans les grands bâtiments sont fréquents au Pakistan.

En janvier, au moins 67 personnes ont péri dans l'incendie d'un des centres commerciaux les plus fréquentés de la ville portuaire de Karachi, dans le sud du Pakistan. (ats)

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