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Un jeune homme tué par balle à Annemasse en France voisine

Dimanche soir, un homme de 25 ans est mort après avoir été touché par balle dans le quartier du Perrier, à Annemasse (Haute-Savoie). Son décès a été prononcé à 23h45, selon une source policière.

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Un homme de 25 ans a été tué par balle dimanche soir à Annemasse, en Haute-Savoie (F), lors d'une fusillade dans le quartier sensible du Perrier. De source policière, son décès a été prononcé à 23h45.

Une quinzaine d'étuis de calibre 7,62 millimètres ont été retrouvés sur place. Selon la même source, plusieurs individus ont été vus arrivant puis quittant les lieux de la fusillade. Les pompiers ont indiqué être intervenus peu avant 22h45, après le signalement d'«un homme de 25 ans, gravement blessé par balle». (sda/ats/afp)