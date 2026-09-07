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Miami: un avion-cargo dérape et fait cinq morts

epaselect epa13218546 An Amazon Prime Air cargo plane sits on its nose after it overshot the runway at Miami International Airport in Miami, Florida, USA, 06 September 2026. EPA/D.A. VARELA
L'appareil a fini sa course dans un parking, percuté plusieurs voitures et pris feu. Cinq morts sont annoncés par les autorités.Keystone

Miami: un avion-cargo dérape et fait cinq morts

Cinq personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été blessées après qu'un avion-cargo affrété par Amazon a raté son atterrissage à l'aéroport international de Miami, percutant plusieurs véhicules.
07.09.2026, 06:0307.09.2026, 06:03

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche quand un avion-cargo d'Amazon est sorti en bout de piste à l'aéroport international de Miami, ont indiqué les autorités locales. L'appareil a percuté plusieurs véhicules et a pris feu.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré:

«Nous savons maintenant que cinq personnes ont perdu la vie et que cinq autres ont été blessées»

Parmi les blessés, trois se trouvent dans un «état critique» et les deux autres ont été transportés vers un hôpital local, a ajouté le chef des pompiers de Miami-Dade.

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L'accident s'est produit en début d'après-midi, juste avant 14h00 locales. Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué que l'avion-cargo impliqué était le vol Prime Air 7598, un Boeing 767-300 en provenance de Porto Rico. La FAA a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Après être sorti de piste, l'appareil «s'est immobilisé dans un champ adjacent à l'aéroport», a précisé Daniella Levine Cava. Selon le responsable des pompiers locaux, il a percuté plusieurs véhicules. Les pompiers ont dû mener «une opération de désincarcération complexe» pour porter secours à «plusieurs victimes qui étaient coincées à l'intérieur».

Pilote et co-pilote piégés

Les pompiers ont également eu à sortir le pilote et le co-pilote, piégés dans le cockpit, alors que les moteurs de l'avion étaient «en feu», a-t-il expliqué. Il a enfin précisé que ses équipes s'employaient à maîtriser une fuite de kérosène à l'arrière de l'appareil.

Des vidéos de l'accident diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée et des flammes s'élevant d'un avion portant l'inscription Prime Air en bleu clair, qui semble avoir traversé une route avant d'arrêter sa course. Plusieurs camions se trouvent à proximité.

An Amazon cargo plane sits at the Miami International Airport (MIA) after it overshot the runway, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) Amazon Plane Overruns Runway
L'avion s'est immobilisé peu après la piste de d'atterrissage.Keystone

«A leur arrivée, les équipes ont trouvé un avion qui avait pris feu, avec de grosses flammes et de la fumée», ont décrit dans un premier temps les pompiers sur le réseau social X, en précisant avoir mobilisé plus de soixante de leurs membres.

Après avoir interrompu un temps son trafic, l'aéroport de Miami a indiqué sur X avoir rouvert une première piste autour de 17h00 locales, puis une deuxième vers 18h00 locales.

Sur des images tournées par l'AFP autour de 16h00, l'incendie semblait avoir été éteint. Des voitures de police et des ambulances avec des gyrophares étaient visibles dans le périmètre.

Interrogé par l'AFP, Amazon a confirmé l'accident survenu au moment de l'atterrissage et a dit «tout mettre en oeuvre pour venir en aide aux personnes affectées», selon sa porte-parole. (sda/ats/afp/svp)

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