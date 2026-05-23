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L'arrivée de militants de la «Flottille pour Gaza» a dégénéré

Plusieurs personnes ont été interpellées à la suite d'une altercation avec la police à l'aéroport de Bilbao.

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Quatre personnes ont été interpellées samedi par la police à l'aéroport de Bilbao, dans le nord de l'Espagne, à la suite d'affrontements autour du retour de militants propalestiniens de la «Flottille pour Gaza», ont indiqué les autorités espagnoles.

L'incident s'est produit alors que des sympathisants s'étaient rassemblés dans le hall des arrivées pour accueillir six militants arrivant de Turquie après avoir été détenus par les forces israéliennes.

Lorsqu'un proche de l'un des militants a tenté de s'en approcher, un policier l'en a violemment empêché, ce qui a entraîné des échauffourées entre les deux camps, a rapporté la chaîne publique TVE.

Les images diffusées par la chaîne montraient des policiers frappant des personnes à coups de matraque dans l'aéroport et en plaquant d'autres au sol, sous les huées des témoins.

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Quatre personnes ont été arrêtées pour rébellion grave, résistance à une arrestation et agression contre des agents des forces de l'ordre, a indiqué la police régionale basque, l'Ertzaintza, dans un communiqué. Deux des personnes arrêtées étaient des militants qui venaient tout juste d'arriver de Turquie, a rapporté TVE.

Amnesty International a condamné ce qu'elle a qualifié d'«usage excessif de la force» par des policiers basques à l'aéroport et a appelé à une «véritable reddition de comptes» concernant les responsabilités dans l'incident.

«Les images publiées ne montrent aucun motif légitime au recours à la force», a assuré l'organisation dans un communiqué, avant d'ajouter: «Il est très grave que des matraques aient été utilisées à plusieurs reprises contre des personnes qui avaient déjà été renversées et se trouvaient au sol».

La police basque a indiqué que «la division des affaires internes de l'Ertzaintza a ouvert une enquête afin de déterminer si le comportement des agents était conforme aux procédures».

Des centaines de militants originaires de différents pays ont été détenus en Israël après avoir été interceptés en mer alors qu'ils tentaient de briser le blocus imposé au territoire palestinien.

Le groupe comprenait 44 ressortissants espagnols, selon le ministère espagnol des affaires étrangères. Environ 20 autres militants de la flottille ont atterri samedi à l'aéroport de Barcelone, où ils ont été accueillis par des sympathisants, dont le ministre de la culture Ernest Urtasun. (sda/ats/afp)